若不正視中華民國的存在 郭︰北京就是民進黨助選員

2019-05-11

〔記者蘇金鳳、張瑞楨、張軒哲／台中報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨天針對國民黨前主席洪秀柱質疑他的「兩個中國」之說提出反駁，他強調，心中裝的是真正中華民國血、中華民國的魂，如果北京當局不重視中華民國存在事實，就是民進黨最好的助選員。

郭台銘也向總統蔡英文喊話說，國家這條船，舵手在蔡英文手上，但蔡只為了黨內初選、為了選舉，有用多少時間關心現在的經濟正在向下沈淪？他希望蔡英文少做一點選舉，多花時間著墨於台灣需要轉型經濟的政策表述。

至於洪秀柱對他的「兩個中國」說法的疑問，郭台銘強調，「我每天都有每天的觀點看法，不管用什麼名詞，北京要重視中華民國存在的事實，孫中山在一九一二年建立的中華民國，仍舊在台灣」，如果北京當局不重視中華民國存在的事實，就是民進黨最好的助選員。

郭台銘昨天參加與中小企業座談時也說，這兩天跑很多地方，「我告訴自己要多聽多看多學少說」，很多事情他雖有自己的看法，但站在未來領導人的高度，他要謹言慎行，「自己說出去的話做不到，寧可不說，不能輕言寡信，做我能夠做的事」，給他一點時間，他會在國民黨政策發表會上，提出詳細治國藍圖。過去他忙於自己的工作，從國際性眼光轉回來看自己生長的地方，他發現自己對台灣了解太少，對基層了解不夠。

見雞排博士「當年有眼不識泰山」

郭台銘昨晚也到台中潭子與「雞排博士」宋耿郎相見歡。郭台銘說，當年自己有眼不識泰山，特別來學博士如何炸雞排。郭台銘昨晚在炸爐前待了廿分鐘，學習如何炸雞排等技巧，完成的第一包炸物有熱心民眾認購捐款助弱勢。

二○一三年宋耿郎頂著政大博士生光環創業賣雞排，被郭批評浪費教育資源一炮而紅。宋耿郎坦言，被郭董關注後，雞排店生意變更好，目前有七家直營與加盟店，因此也在店門外掛看板，感謝郭董。宋耿郎說，由衷希望郭董能帶領台灣拚經濟，全力支持他選總統。

郭台銘前晚則夜宿新社農友曾先生在大里的住家，曾的女兒曾連續兩年申請到鴻海獎學金十萬元，赴美短暫進修，曾家感念郭董相助。

郭台銘前晚在臉書分享，頭一次在地方友人家住宿體驗，吃了兩碗米粉，兩碗羊肉湯，三碗香菇雞湯，因為主人說「當成自己家」，他就把雞腿吃掉了。

夜宿農友家 打地鋪懷念創業時光

郭台銘PO出在曾家的木頭地板上鋪床墊過夜，他說，懷念創業打拚的時光，重溫以前在工廠睡行軍床的黑手生涯。強調自己是從無到有的創業，希望大家都有機會圓夢，讓郭董帶大家賺生活的錢、賺精神的糧。

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