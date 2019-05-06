潛艦國造廠房 5/9開工

2019-05-06

〔記者涂鉅旻、賴筱桐／綜合報導〕政府全力推動潛艦國造政策，潛艦國造廠房即將動土，蔡英文總統昨透露，她過幾天將出席一場潛艇建造廠房的動土典禮，證明台灣展現自我防衛能力。據透露，潛艦國造廠房將在五月九日開工，預計在明年底前落成，屆時將成為國造潛艦「造修合一」的重要據點。另由於「潛艦國造」案機敏性極高，因此只會有限度地邀請政界、相關產業界人士參加。

機敏性極高 只邀相關人士出席

國防部今年度法定預算顯示，潛艦國造案今年起編列跨六年度的「原型艦建造」預算，全案總計四九三億餘元，今年執行七十五．一億餘元，其中卅七億元用於興建廠房。而據悉，潛艦國造廠房功能為「造修合一」，由於該案對國防影響甚巨，因此在造艦時，機密保護作業將相當嚴密。

潛艦國造第一階段「合約設計」部分，共分為初步設計、合約設計、細部設計三階段，全案已在今年三月進入「細部設計」階段，預計明年九月結束，屆時將確定造艦的所有細節及確實商源，並敲定潛艦主、次系統、零組件、藍圖等。

立委透露，立院針對潛艦國造案，有三大監督節點，第一為今年三月進入「細部設計」前的秘密會議，第二為明年九月完成「細部設計」階段之際，屆時包括技術協助、實體裝備輸出許可等「都一定要在（我國）手上」，第三則為「可看到全艦」之時。不過，立法院秉於職權與監督職責，隨時都可針對潛艦案召開專案秘密會議，確認全案進展。

蔡英文總統昨到新北市板橋區潮和宮參拜，談到國防議題時表示，感謝美國長年來對台海和平及台灣安全給予承諾，而台灣人很注重國防，願意投資國防，台灣現在自主研發國防的能力很強，國艦國造，過幾天她將出席一場潛水艇建造廠房的動土典禮，證明台灣展現自我防衛能力，「買不到的我們自己做」，顯現台灣人的意志力，克服所有困難，「只為了一個目的，保護台灣。」

蔡英文表示，近年中國的文攻武嚇不少，現在中國展現企圖心，引起許多區域擔心，如果台灣倒了，下一個是不是輪到他們？大家都希望台灣保住民主、主權，只要有決心，台灣的朋友都會來幫助我們，只要她當總統，不怕沒有人會來幫忙。

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