星期專訪》司法院秘書長呂太郎：強化評鑑制度 汰除不適任法官

2019-05-06

記者林慶川／專訪

司法院秘書長呂太郎接受本報專訪時指出，司法院目前積極推動法官法修法，將透過讓當事人可以直接申請評鑑法官、法官評鑑委員會及職務法庭增加更多外部人士參與，還有職務法庭改成二審制的方式，來有效汰除不適任法官，並消除外界可能認為評鑑過程會產生「官官相護」的疑慮。

對於外界屢質疑法官判決「不接地氣」，呂太郎也表示，目前正試辦國民參與審判制度，讓國民也可以來當法官，把國民的感情、經驗及價值直接帶入個案，相信也可提升國民對司法的信任。

問：司法院推動法官法修法，展現汰除不適任法官的決心，可否略述目前修法的重點？

答：此次修法最重要的目的，就是強化淘汰不適任法官的機制，第一是法官評鑑委員會，第二是職務法庭，各界都非常關心修法進度，也希望能夠在立法院這個會期就通過。

法評會是負責調查法官不適任情況的一個單位，目前是由法官三位、檢察官一位、律師三位、學者加上社會公正人士四位共十一人所組成，外界希望外部的人可以更多一點，所以這次修法，希望可以讓學者加上社會公正人士從四位增加到六位。

依現制，若要申請法官評鑑，要經過像民間司改會、律師公會這些團體，訴訟案件當事人即使認為在法庭上受到不公正的訴訟待遇，也是沒有辦法直接去請求評鑑，前年召開司改國是會議時，有很多人認為這種作法不合理。

推動修法 當事人可申請評鑑

所以這次修法草案特別明定，當事人都可以直接向法評會請求評鑑，這樣的擴大作法，應該會讓法官在審理案件時可能被詬病的情況都被舉發出來，但也怕當事人利用檢舉法官的方式，來達到訴訟上某一些目的，因此會設一些過濾機制，不然太多沒有價值的檢舉案可能會癱瘓掉法評會。

法評會審查後，若認為法官的行為確實要受到課責，情節較輕的，司法院會本於院長的職務監督權，給予職務的處分，例如警告，或令飭事後注意。

如果是情節比較嚴重，就可以建議移送監察院彈劾，監察院彈劾以後，再來司法官的懲戒，由職務法庭處理。所以，這一次法官法修正的另一項重點，就是職務法庭的改革。

目前職務法庭的法官，都是由各個審級的法官選出來的，外界認為可能會官官相護，為了徹底改革，這一次有兩個很重要的改變。

第一個就是把職務法庭分成兩個審級，目前職務法庭是一審判了就定讞，即使像監察院想翻案，也沒有辦法翻案，像前一陣子法官陳鴻斌性騷擾的案件，就判很輕，監察院沒有辦法上訴，也因此，草案中也將職務法庭分成一審及二審，一審中除了職業法官以外，會有兩名非法官的學者或專家來參與審判。

上述作法，讓當事人可以直接申請評鑑，進入評鑑階段後，擴大外部人士的參與，職務法庭也又增加外部人士，也因此，法官的淘汰機制，會比現在強很多。

設過濾機制 不危害審判獨立

問：司法院將修法官法，讓案件當事人可以直接申請評鑑法官，遭法官協會反彈，秘書長的看法？

答：法官協會可能會認為，當事人可能會透過這樣的申請評鑑，來達到私人濫訴的目的，但其實不用太擔心，將來法評會的幕僚人員會比現在更多，來負責案件的初步篩選，若是很明顯不合法、濫訴，或是不知所云的檢舉案，都會先篩選掉。

實際上，在國外，認為法官行為不當的檢舉管道，通常都是當事人直接向司法行政單位檢舉。此外，你不讓當事人可以直接申請評鑑，他也可以改到監察院去陳情，或者寫信給各法院的院長，或向司法院陳情，甚至有些直接到檢察署告發犯罪，結果還是一樣。

司法院一定會維護法官審判獨立，而開放當事人直接申請評鑑，也絕對不會危害到審判獨立，對於法官不法或不當的行為，我們還是要有一個被檢討及處理的機制。

問：近年來，有些法官被質疑「不接地氣」，審判未落實法律，量刑悖離標準，甚至有法界人士批評有些法官將「審判獨立」無限上綱，變成了「審判獨裁」，司法行政應如何介入？

答：以最近台東地院這件案子為例（編按：指台東地院法官郭玉林與同院吳姓法官不睦，竟在審理民眾案件時，將與吳的糾紛及案情無關的見解，「置入」在不相關的判決書內），那樣的判決書內容，後來就在法界流傳，有人傳給我，我把真正的判決調出來看後，立刻打給台東地院院長，請他要馬上處理。

隔了幾天，又傳出除了這一件以外，還有其他兩、三件判決也是有問題，我又把判決調出來看，發現這件事太嚴重了，立刻要台東地院趕快調查，該送評鑑就送評鑑，同時司法院司法行政廳也發一個正式的公文給台東地院，這一些都在媒體報導之前就在處理了，全案曝光後，台東地院也立即聲明要將郭法官送評鑑，這件事事先都有掌握。

基本上，司法院處理這種事情，都是非常明快。「除非是深夜，否則不會放隔夜的，一定馬上處理。」

問：外界認為，修法後最重要的是落實執行，秘書長日前在立法院答詢提到，司法院一定會對不適任法官下重手，可否進一步說明？

答：這是一定會的。但是，目前要不要將法官撤職或免職，不是司法行政系統說了算，最終都要經過監察院彈劾，再送職務法庭審判，監察院的彈劾，有一些是司法院自己送去，有一些是經過法官評鑑委員會，像去年發生的台中朱姓及曾姓兩個法官遭檢舉案（編按：指台中高分院法官朱樑和同庭法官曾謀貴，被檢舉與訴訟當事人「眉來眼去」，司法院與特偵組追查後查出案外案，朱曾不假外出召妓，曾則與當事人不當接觸），我們依照職權，也沒經過法評會，由司法院直接送監察院彈劾後停職。

另外，像士林地院法官陳梅欽涉不實申報加班及性騷擾案，也是司法院直接送監察院，這幾個案子，都是我們花很長的時間去搜集相關資料後，主動處理。

前幾天，橋頭地院也有一位柯姓法官，開庭態度不好，橋頭地院也將他送評鑑，當然目前還是有一些特定的法官被外面詬病，司法院也都有在注意，只要搜集齊全相關的資料，就會依法處理。

試辦國民參審 提升司法信任

問：中正大學今年初的一項民調顯示，有八成民眾不相信法官審案公正性，要如何才能重拾人民對司法的信心？

答：在民調專業領域裡，也有一些人對此有不同的看法，因為它只問了一、兩個問題，而且是夾在治安的大前提下，不過，中正大學的民調，至少反映某個面向的民意，我們會列為改進的參考。近年來，法官可能沒有很了解社會的脈動，國民也沒有很了解法律，才會造成司法信任度低，所以司法院這幾年來積極推動國民參與審判制度，若國民來當法官，一方面可以把國民的感情、經驗及價值帶入個案，另一方面，透過國民參與法庭運作，國民會了解犯罪的構成要件是非常嚴謹的，這有助於國民了解司法，並提升對司法的信任度。

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