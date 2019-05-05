登記黨內初選 賴清德︰承擔台灣下階段責任

2019-05-05

〔記者廖雪茹／竹東報導〕前行政院長賴清德昨天赴新竹地區參訪，這次登記民進黨黨內總統初選的初衷，不是否定過去，過去執政好壞共同承擔，他參選是希望能夠接棒、承擔台灣下一個階段的責任，因應未來台灣面臨的種種挑戰，幫台灣走得更遠、發展得更好。

初選可以像嘉年華會 不必焦慮

賴清德昨由前新竹縣長鄭永金等地方人士陪同參拜新竹縣竹東鎮惠昌宮，並與地方鄉親握手致意及合影。賴清德說，台灣的局勢變得異常險峻，除了中共威脅，還有氣候變遷、少子化及人口老化所帶來的威脅和挑戰，他有決心面對種種嚴峻的議題。

他說，登記黨內總統初選，並不是否定過去，過去執政好壞共同承擔，所以參選以來他作君子之爭、不計前功，面對未來台灣的挑戰，希望讓台灣面對任何挑戰都能成功因應，幫台灣走得更遠、發展得更好。

賴清德昨天也到台灣人工智慧學校新竹分校，參加第三期開學典禮。關於初選英德之爭引發黨內紛擾，賴清德強調，大家不必擔憂與焦慮，初選其實可以像嘉年華會，過去的初選經驗雖有不愉快，但他相信台灣民眾的民主素養越來越高，他與蔡英文總統都有民主涵養，民進黨必能在民主價值體系下打贏明年選戰。

談到人工智慧，賴清德表示，工業四．○時代來勢洶洶，目前中小企業要升級，需要人工智慧工程師，個人創業也需要人工智慧技術，但台灣缺乏人工智慧人才，未來他若有機會帶領台灣，會積極推展人工智慧，進而帶動台灣第二次經濟奇蹟發展。

賴清德昨也在遠東巨城購物中心舉辦簽書會，民進黨新竹市議員曾資程、李姸慧、施乃如等到場聲援，現場「總統好！加油」聲不斷，賴清德親切與民眾互動。

「堅持是我的名字！」賴清德說，他剛走進簽書會場，很多人提醒他「要堅持下去」，他一定會堅持捍衛民主程序，與大家站在一塊，共同用更寬廣的高度來迎接民主道路。

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