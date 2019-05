2019-05-05

〔記者蘇永耀/台北報導〕系列電影「星際大戰」全球影迷以五月四日為非官方紀念日,蔡英文總統昨日現身台北星戰日活動,手舉綠色光劍與上百位星戰迷合影,並高喊電影經典台詞「May the Force be with you!」(願原力與你同在)。

今年星戰日活動在信義區商場頂樓舉辦,大批粉絲打扮成「星際大戰」中的人物,蔡英文也以神秘嘉賓身分手舉綠色光劍現身,讓現場星戰迷驚呼連連。

蔡英文在臉書以幽默方式將星戰情節比喻台海情勢說,「聽說有人要征服宇宙,我要再次跟來自遙遠銀河系的朋友強調,台灣會持續與理念相近的星系合作,致力於維繫宇宙的和平穩定。」「我們只當和平幸福的貢獻者,絕對不當星際間的麻煩製造者。」

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/