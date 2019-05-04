政治解釋五四運動 習近平亂扯

2019-05-04

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年是「五四運動」一百週年，中國中央總書記、國家主席習近平日前在紀念大會中通篇強調「愛國主義」和「青年要跟隨黨的領導」，淡化五四運動對民主、科學的追求；中研院正在舉行五四運動一百週年國際學術研討會，學者紛紛批評習近平扭曲歷史事實、為了政治目的亂扯一通。

呼籲青年 聽黨話跟黨走

中國政府上月底在北京舉行紀念五四運動一百週年大會，習近平在會中強調五四運動的核心是愛國主義精神。習也對青年喊話，新時代中國青年要「聽黨話、跟黨走」，以一生的真情投入、一輩子的頑強奮鬥來體現愛國主義情懷。

中研院近代史研究所副研究員陳儀深認為，習的談話，是把五四運動的精神侷限在共產黨所界定的愛國的、民族主義的價值裡面，無視兼容並包、現代西方文化中的民主、科學以及相關的自由、人權等價值；中共只要一天不開放自由組黨就無法民主化，人權就沒有保障，從五四的精神來看，中共政權當然是失敗的。

研究中共歷史的專家、中研院院士陳永發表示，習近平把五四運動簡化成愛國主義是完全不對的，五四運動還有其普世價值，不過習近平還有什麼好講的？他們不信民主和科學，當初五四運動這套理論在中國已經破產，現在習近平用愛國主義可以打動很多人，搭上現在反美的情緒，愛國可以愛，但是不要用武力鎮壓別人。

學者批評習扭曲史實

中研院近代史研究所副所長李達嘉則說，習近平這番談話是為了政治目的亂扯一通，五四運動是對抗執政者的、對抗政權的，結果在習口中變成執政者要來領導學生，要學生聽執政者的話，完全扭曲歷史事實。

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