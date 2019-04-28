公權力幫助弱勢 賴談從政落實行善

2019-04-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕前行政院長賴清德昨天參加台中市扶輪社社慶與例會時，暢談他對行善的概念，他認為從政是落實行善，透過政府力量幫助弱勢者，他並舉自己與甘惠忠神父一起募款興建早療中心等善行，來闡述從政是落實行善的理念。

賴清德昨天傍晚先到台中市東區樂成宮參加旱溪媽祖遶境行程，接著趕到扶輪社慶會場演講。他說，擔任台南市長任內，獲得扶輪社很多幫忙，包括協助貧童就學、捐助消防車與救護車等，扶輪社是社會公益力量的代表，是社會穩定的力量。

賴清德表示，台灣人熱愛行善，從九二一地震、日本震災等，都可看出台灣人行善熱情，他認為從政也落實行善理念，透過公權力與政府力量幫助弱勢者。

賴清德舉例說，他競選台南市長時曾拜訪甘惠忠神父，甘神父提出三件事，一是興建早療中心；二是解決伯利恆早療中心旁，建商留下來的大洞；三是甘神父想要身分證。他選上市長後，從選票補助款捐出五百萬元，再請社會人士捐輸，募集二千一百萬元興建早療中心，又把建商的建照註銷，讓地主可把大坑洞填平，讓伯利恆早療中心不用擔心坑洞危險，最後是請當時的行政院長林全協助修法，讓甘神父取得身分證，這都是從政落實行善的案例。

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