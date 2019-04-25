初選若沒收 賴︰黨距離「惡」會非常近

2019-04-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選協調期延長，傳出黨主席卓榮泰可能因壓力大辭職、並由中常委「沒收初選」，前行政院長賴清德昨受訪指出，千萬不要走到這個地步，如果真的走到這個地步，「民進黨會離惡的距離非常近」，對台灣民主社會恐怕會是最黑暗的一天，希望大家遵循民主程序，不要讓卓主席為難，他也相信卓會捍衛民主價值，好好把初選制度推展下去。

電影《復仇者聯盟４》昨上映第一天，賴清德到影城觀看，結束後接受媒體訪問。賴表示，《復仇者聯盟４》宣傳標語「力挽狂瀾」，他登記初選發表的聲明同樣是「力挽狂瀾」。

民主政黨 應走民主程序

賴指出，「復仇者」角色中，他最喜歡的是美國隊長，因為富有同情心和正義感，在關鍵時刻發揮領導風範，堅定守護家園；他不敢說自己像哪個角色，但集合起來時，每個人都很重要，「少了任何人最後都不會成功」。

對於是否擔心初選一直延宕下去，賴清德表示，不希望走到這個地步，民進黨是民主政黨，應該照民主程序走，否則恐怕除了讓支持者失望外，也難取信於社會。

被問到國民黨的總統初選爭議，賴清德說，這是國民黨的家務事，不方便評論，但台灣是民主國家，有別於中國最大之處就是民主，他樂見民進黨的民主走到前面，也不希望國民黨民主落後在後面，應該並駕齊驅。

賴強調，每個政黨都是民主政黨，大家支持民主程序，選擇代表自己政黨的候選人投入大選時，也能照民主原則公平競爭，讓國人選擇最理想、最適當的人帶領國家。

被問到鴻海董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜誰是較強勁的對手？賴清德說，郭台銘事業經營成功是他的強項，但也有他的弱點，郭台銘過去公開對台灣社會所說的話，社會有很多質疑，這點郭要持續和社會大眾說明。

至於韓國瑜，賴清德說，韓的強項是短時間內贏得高雄市長選舉，即便到現在也可以得到全台灣最高支持度，尤其在國民黨內，但韓的弱點是還沒辦法證明有能力做好高雄市長或帶領台灣。每個人都有優缺點，每個政黨也是，他相信每個人投入大選時，一定會力求改進，贏得國人支持，打贏選戰。

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