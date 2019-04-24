禁武統學者入境 移民署通知聯航拒載

2019-04-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「武統宣講團」旅美中國人士王希哲等人，原定廿三日在台北出席研討會，王希哲上週自美國入境香港轉機遭遣返，事後聲明嗆言「廿四日將飛抵台灣」。政院官員昨透露，政府已將三名美國籍武統學者王希哲、馮勝平、郭岩華列「禁止入國」對象，移民署更通知聯合航空拒載王希哲來台。

王希哲等三人「禁止入國」

據悉，王希哲、馮勝平、郭岩華三人已被禁止入國，移民署將其列為電告、航前旅客審查APP-IN系統預審通報對象，禁止入境，即便持美國護照也一樣，要防止借過境台灣、轉機名義，實際搭機來台。

官員表示，移民署已電洽聯合航空在桃園機場的高層，清查航空公司訂位紀錄，得知王希哲已預訂四月廿三日搭乘聯航UA-871班機，要從美國舊金山直飛桃園機場。

王希哲原定今晚六時四十五分抵達桃園機場，返程班機訂於四月廿九日，同樣搭乘聯航返回舊金山，因王要來台灣談統一，被列為「禁止入國」對象，移民署昨致電聯合航空，通知須拒絕搭載王男。

據查，馮勝平、郭岩華兩人未有聯合航空訂位紀錄，政府為防止武統學者持美國護照混入台灣，將持續加強APP-IN資料預審，除通知聯航不核發登機證給王希哲，也將持續掌握馮、郭兩人動態，要求航空公司拒發登機證給馮、郭。

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