中影總資產118億 已推定不當取得

2019-04-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年十月認定中影公司為國民黨之附隨組織，依黨產條例規定，中影須向黨產會申報現有財產。最新資料顯示，中影在全台擁有六十筆土地、六十九棟建物，總資產高達一一八億元，已推定為不當取得財產。

黨產會將辦聽證會 釐清哪些應收歸國有

黨產會委員表示，中影曾是國民黨黨營事業，由國民黨控制人事、財務及業務，並以非相當對價卅一億餘元出售給正崴集團郭台強。中影財產已全部凍結，動用須向黨產會申請，未來將舉行聽證會，釐清哪些不當黨產應收歸國有。

據申報資料，中影持有一百三十幾萬元現金，及一億二一六六萬餘元新台幣及外幣存款，分別存於台灣銀行、第一銀行、上海商銀龍山分行等多家金融機構。

有價證券部分，中影「錢進正崴」投資，買進正崴精密公司高達三二五八．四萬股，目前市值約十二億餘元，也持有市值十億元的台灣之星電信公司股票、福邦證券股票三千五百多萬元。

在不動產土地及建物，中影持有台北外雙溪中影文化城、西門町新世界大樓、新店安坑沖印廠、中影梅花戲院，及宜蘭羅東、台中市中區、嘉義市、台南中西區、高雄鹽埕區共五萬八千多平方公尺土地。

中影也向黨產會申報十一筆債權，計七億三五四萬餘元，其中一筆為阿波羅投資公司現金減資款五．六億元，及債務人蔡正元應負擔的損害賠償、訴訟費用等共一．七億餘元。

此外，中影事業投資達卅七．七億元，包含二○○九年以廿二億元設立中影八德公司，十二億元在美國成立CMPC公司、二億元設立中影文創公司，及六千五百萬設立中影國際，投資電影「賽德克巴萊」、「親愛的奶奶」等電影。

中影持有數位修復版權卅五筆，總帳面價值一四一四萬元，包括導演楊德昌電影「海灘的一天」、蔡明亮「河流」及國片「八百壯士」、「無言的山丘」等。

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