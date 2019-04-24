中國威脅增強 白宮前官員︰售台F-16V時機正確

2019-04-24

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣正式向美提出F-16V需求。美國白宮前官員韋德寧於美東時間廿二日表示，中國軍力日益增強，美國基於「台灣關係法」承諾協助台灣自我防衛，只要國防部認為理由充分，「此刻軍售台灣是正確時機、正確決定」。

華府智庫布魯金斯研究院舉行美中關係論壇，邀集曾參與美中關係發展的專家，包括前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林、前美國貿易代表辦公室中國事務主任謝安敏、美國國防部前亞太事務助理部長施大偉與韋德寧等人與談，探討美中互動的軌跡經驗。

中國對台政策 「恐更加嚴厲」

韋德寧曾擔任小布希時代的白宮國安會亞洲事務資深主任與中央情報局中國分析師。會議問答環節中有人提問「台海這一局還能維持多久？」韋德寧回應說，從中國政府對新疆等少數民族的行動，可以看到北京態度的變化，他個人擔憂，未來中國對台灣的政策也可能向更加嚴厲的方向調整。他強調，美國必須對此做好準備，尤其在中國軍力不斷增強之際，需全面思考台灣海峽的保證與嚇阻能力。

韋德寧會後受訪，對於台灣向美國提出F-16V戰機需求一事也直言，隨著中國軍隊對台集結與軍力持續增強，「此刻軍售台灣是正確時機、正確決定」。他說，美方基於「台灣關係法」承諾協助台灣自我防衛，只要美國國防部認為理由充分，看不出為何不應出售台F-16V戰機。

施大偉會後受訪也表示，台灣提出這項需求對台灣軍事而言是合理的舉措，當然美方也鼓勵台灣致力於發展其他可負擔的不對稱戰力，以應對中國挑戰；同時，美方希望台灣思考F-16V戰機時，也可思考維持嚇阻能力所需做的其他事情，並確保募兵制成效。

對於台灣明年將進行總統大選，韋德寧認為，台灣議題隨著選舉接近將更形重要，因為許多議題會浮上檯面，使美方不得不做出一些決定或更明確地表達立場，例如是否出售先進戰機等議題。韋德寧認為，川普政府對台灣釋出的訊息仍然混亂，應盡快形塑對台政策。

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