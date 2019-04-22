兩岸兄弟之邦？ 得兩國政府相互承認

2019-04-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會主委陳明通接受本報專訪時，指在不涉及消滅我們國家主權地位或自由民主憲政秩序的情況下，兩岸未來政治關係安排的可能性，可包括歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等，引發外界對上述多種模式的關注。

其中，「歐洲聯盟（ＥＵ）」是由歐洲各經濟共同體演變而成的區域一體化組織，透過發行歐洲單一貨幣與逐步建立單一市場，且成員國家都同意接受某些共同標準、政策和法律，成為獨特的政治經濟聯盟。歐盟總部設在比利時首都布魯塞爾。

國協模式指的則是主權獨立國家間因特殊的歷史和文化關係組成軟性的國際組織。例如英國在二戰後，為了保持外交實力及和前殖民地間的關係建立「大英國協」，以英國為首、各前殖民國在自願且相互平等的地位上加入。「獨立國協」則是蘇聯解體後，由俄羅斯聯邦與十一個前蘇聯加盟國組成，架構及運行模式與「大英國協」類似，屬區域性政治組織。

若兩岸要成為「兄弟之邦」，則代表兩國政府相互承認，建立外交關係外，更進一步結為關係更緊密的「兄弟盟友」。

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