威州長想重啟談判？鴻海︰持續投資 態度開放

2019-04-20

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團美國威州廠傳出威州州長想重談投資，鴻海昨發出英文聲明強調，持續承諾威州投資案，並與威州州長艾佛斯（Tony Evers）及其相關團隊密切合作，每週都和當地州政府接洽，對雙方進一步的洽商、合作、新想法皆抱持開放態度，今年夏季將開始興建LCD面板廠，實現威州優先的承諾。

美國媒體報導，艾佛斯表示，由於鴻海旗下富士康未能實現創造一萬三千個就業機會的承諾，將和鴻海針對威州投資案重啟談判。不過，鴻海董事長郭台銘預定五月出訪威斯康辛州，威州面板廠計畫在今年冬季裝機，顯示對於威州投資進度仍然深具信心。

鴻海強調，在威州的投資是協助威州創建先進的高科技生態系統，打造威州成為全球科技重鎮，不僅透過威谷科技園區（WVSTP），還有各種廣泛的投資項目，像是投資創新中心，投資一億美元與威斯康辛大學麥迪遜分校合作富士康科技研究所，並設立一億美元的威谷創業基金等。

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