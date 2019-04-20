蒐集個資、政治傾向 釣魚網站疑準備影響大選

2019-04-20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委林俊憲昨天召開記者會，指有心人士大量投放網路廣告，聲稱回答問卷可抽iPhone，調查民眾對總統大選的看法。他質疑網站恐是透過蒐集台灣民眾個資、政治傾向，為中國影響台灣總統大選做準備。

行政院資通安全處處長簡宏偉表示，現在的網路攻擊多與滲透關鍵基礎建設、蒐集個資有關，不要以為填寫片段資訊就沒有風險；因為網路的多元連結，有心人士可以很方便地就對民眾完成「人格剖繪」。

「為什麼會有人每個月花上百萬元的廣告費，只為了問你總統選誰？」林俊憲說，從今年初開始，就在網路上看到大量廣告詢問民眾下屆總統理想人選，並提供韓國瑜、柯文哲、蔡英文三選項。經他調查，發現這個行銷公司APmarketing兩年半前成立、註冊在香港，該公司與先前爆發「填個資星巴克喝到飽」的Planet49隸屬同集團，當時鬧到星巴克公司出來否認。

林俊憲也警告，若個資遭不法人士以精準行銷為手段來「投其所好」，投射假訊息，恐怕就會影響台灣民主發展。

對此，刑事局第九大隊副大隊長鄢志豪說，若涉及違法、或是有民眾報案，會依法偵辦，民眾在電腦網路設定上應提高安全等級。

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