共機頻繞台 「兩岸現狀已被改變」

2019-04-19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍持續加大對我文攻武嚇力道，繼上月底二架殲十一戰機飛越台海中線後，共軍廿四架軍機、五艘軍艦更在本月十五日於台灣外圍海空域演訓。國防部副部長沈一鳴昨列席立法院國防委員會時表示，共軍以提升遠海長航能力為核心，強化整合訓練，他也同意「兩岸現狀已被改變」。

民進黨立委羅致政在委員會上詢問，中國解放軍近期動態和以往有無不同？沈一鳴表示，和歷年差不多，但協訓兵力有做一些調整。

沈一鳴︰安全要靠自己 和平要靠武力

羅致政接著問，我國強調要「維持現狀」，但從中國近期舉動，現狀是否已被改變？國軍是否默認此作法？沈一鳴表示，現狀「目前來看已被改變」，但國軍不會接受和默認此變化，已就共軍動態全程掌握與應處。

民進黨立委蔡適應問，高雄市長韓國瑜稱「國防靠美國」，鴻海集團董事長郭台銘近期稱「國防靠和平」，國防部是否同意這些說法？沈一鳴表示，每個人都有表達自由，但國防部立場是「國防安全要靠自己」，整軍備戰的要求不會鬆弛，而和平則要靠武力。

外交部前天在官方推特發文，揭露中國軍機、軍艦本月十五日在台灣周遭演訓的確切規模與內容，細節較國防部發布的訊息來得多。對此，沈一鳴受訪時表示，外交部此舉是凸顯中共軍事恫嚇台灣的企圖和強度，以及我國安全面臨的壓力，提醒國際社會正視中共一再霸凌的作為，和國防部是相互協助與合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/