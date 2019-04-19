因應初選延長》賴清德重整腳步 籌備政策藍圖

2019-04-19

〔記者楊淳卉、洪瑞琴／綜合報導〕民進黨總統初選進入延長賽，據了解，投入總統初選的前行政院長賴清德這段時間重整競選腳步，同時籌備他的政策藍圖，特別著重中小企業、新創等經濟政策，未來將對外說明。

據了解，中執會上週決議延長初選時程後，賴清德要在延長的約一個多月內，重整競選腳步，包括行程安排、人員招募等，本週較少安排公開行程，多是私下請益拜會為主，下週起則有比較密集的公開行程，將全台跑透透。

賴清德今將到台北保安宮參拜。本週末，賴清德與總統蔡英文還將先後訪問宜蘭，蔡英文預計今天到宜蘭南方澳拜廟、參與小英之友會座談等，隔日，賴清德也要在宜蘭縣陳定南紀念園區舉辦新書簽名會，並安排基層行程。

賴清德也著手籌備他的政策藍圖，特別關注經濟部分，包括中小企業、新創、農漁業、文化科技業等，賴清德已私下向相關專家、各界友人、民間團體請益，未來將把政策願景一一釋出。

談郭台銘參選

「黨要做最好準備贏得勝選」

於鴻海董事長郭台銘參加國民黨總統初選，賴清德昨表示，樂見想要為國家服務的人挺身參選，希望每位參選人進行君子之爭，提出國家政策，爭取選民支持。而不論國民黨未來提名誰，必定是國民黨最強的候選人，民進黨都要嚴陣以待，做最好準備贏得勝選。

賴清德也重申，他一定會走完民進黨黨內初選民主程序，將透過簽書會與基層行腳，走遍各縣市提出他的政策規劃與藍圖，再透過臉書等網路媒介，讓更多人知道他的競選理念。

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