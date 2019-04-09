蔡英文︰保障提名現任 2014年大選才獲勝

2019-04-09

〔記者蘇永耀／台北報導〕在民進黨中央安排下，蔡英文總統昨與同樣角逐黨內總統初選的前行政院長賴清德見面，蔡總統隨後也透過官方LINE意有所指說，二○一四年九合一大選民進黨保障提名所有連任的縣市長，「讓他們沒有後顧之憂專心拚政績」，台灣人民也再次給了民進黨一個站起來的機會。

讓他們沒後顧之憂 專心拚政績

這也是蔡英文首度針對民進黨內保障現任者的制度作法提出看法。

關於民進黨總統初選議題，總統府發言人張惇涵表示，初選過程尊重協調小組安排，目前總統也全力配合協調小組作業。昨日的會面中，總統強調民進黨是執政黨，肩負對國家人民的責任，總統會以維護執政及國家利益為優先考量。

蔡英文在官方LINE指出，二○一四年是台灣民主的重要時刻，當時年初的三一八學運，擋下了馬政府急欲通過的服貿協議。

蔡英文說，同樣在該年年底的九合一大選，「我們保障提名所有連任的縣市長，讓他們沒有後顧之憂專心拚政績，也提名優秀的新人全力衝刺拚勝選，我們團結一心」，台灣人民再次給了民進黨一個站起來的機會，在地方縣市長贏得十三個席次。

蔡強調，那一年的台灣，看見了公民社會的覺醒，年輕的民主世代站了出來，黨內在地方的青壯世代也開始扛起「綠色執政、品質保證」的招牌。她和所有夥伴團結作伙，全台灣跑透透，每當她緊握大家的雙手，傾聽大家對台灣的期待，都深深地感受，人民要過的是自由民主的好生活。

蔡英文說，「現在的台灣正在關鍵的時刻，也面臨著更大的挑戰，但我們從未退卻」，她也要請所有的辣台派一起，繼續守護台灣的民主，捍衛台灣的自由。蔡最後也向支持者信心喊話，為台灣只要團結一心，「我們會贏」。

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