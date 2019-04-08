不滿禿子跟著維尼走 抓起掃帚拚主權

2019-04-08

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行昨在高雄登場，吸引二、三千人走上街頭，遊行隊伍最後在高雄市政府前撕毀巨幅《告台灣同胞書》四十週年習近平談話，抗議民眾還揮動掃帚，高喊「韓國瑜、掃國賊」，以表達捍衛主權的立場。

高市府則強調，韓國瑜市長一定遵憲、依法、不負高雄市民所託，不怕任何抹紅，全力拚經濟。

為抗議韓國瑜三月下旬進入港澳中聯辦，涉出賣台灣主權，由台灣各領域公民運動工作者組成的台灣公民陣線，在高雄前鎮勞工公園舉辦「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行。

有民眾還戴著禿頭的頭套，手拿「禿子跟著維尼走」看板，並表示韓國瑜選前喊出「禿子跟著月亮走」口號，而月亮就是高雄市民，如今當選後卻變成「禿子跟著維尼走」，維尼就是習近平。

由於天氣炎熱，PO文強調「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」的旗山常美冰店，也捐出三百支冰棒，以實際行動支持台灣主權。

反一國兩制遊行 全家總動員

不少民眾全家動員，一位周先生與妻子帶著三歲及一歲孩子參加活動，周男說，憂慮台灣往中國傾斜，未來的生活方式、民主自由都會改變，很擔心小孩的未來也受影響，所以全家出動參加遊行，以行動表達反對一國兩制。

遊行隊伍最後抵達市政府，台灣公民陣線發起人賴中強站上宣傳車，拿出巨幅《告台灣同胞書》四十週年習近平談話，賴強調，這次遊行是為了抗議韓國瑜，並向中國清楚表達拒絕一國兩制。

活動最後由民眾揮動掃帚，高喊「韓國瑜、掃國賊」以表達台灣人「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」的強烈心聲。

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