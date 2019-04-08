M1A2X戰車 美擬月底前宣佈售台

2019-04-08

〔記者羅添斌／台北報導〕儘管外媒傳出我向美軍事採購可能會受美中貿易談判影響而擱置，資深政府官員說，我國向美採購一○八輛M1A2X戰車的購案程序目前走得順暢，並未受到擱置處理。官員並樂觀表示，依據我方接到的訊息，美方可能在本月底前，正式宣佈出售M1A2X戰車給台灣。

軍方對此也已做好準備，國防部最新送交立法院的預算解凍說明報告指出，陸軍代號為「銳捷專案」的新式戰車採購計畫，預計於一○九年到一一七年洽美軍以軍購方式購置戰車。

立院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇指出，台美軍售有正式的管道，目前不論是F16V戰機或是M1A2X戰車等案，一切都按照正常程序在進行。

資深官員表示，我國最早是在美國小布希總統執政時期，就已向美方提出二百輛M1A2戰車的採購案，規劃換裝四個戰車營的主戰兵力，但這項計畫並未成功；到了歐巴馬總統執政時，我國軍方再提M1A2戰車採購案，數量改為一百二十輛，但因軍方內部有不同意見，最後還是告吹；軍方改要求中科院評估現役M60A3戰車性能提升案來替代，因為價格比採購M1A2戰車還貴，最終也未能進行。

官員說，我國此次向美採購的一○八輛新型戰車，是M1A2系列中的M1A2X型，為M1A2 SEPV3戰車小改款後的後銷型，我國若能順利獲得M1A2X型戰車，未來將部署在北部地區的兩個裝甲旅，強化北部及大台北地區的反登陸戰力。

此外，配合新式戰車採購，軍方也同步進行建立一二○公厘戰車彈生產線，及採購美軍現役戰車拖板車等配套方案。

120公厘戰車彈 將自製

官員表示，因為M1A2X戰車有超寬、超高及超重等問題，無法符合現行一般道路、鐵路及高速（快速）公路法令規範，陸軍將採購美軍現役拖板車作為專用載具，軍方作戰區還將新設拖車隊來因應運用。

M1A2系列戰車使用的戰車彈為一二○公厘，但國內目前只具備一○五公厘戰車彈產製能量，軍方表示，將規劃運用現有戰車彈生產線，循合作技術引進及自行研發等方式，建立一二○公厘戰車彈產能，並將砲塔（含砲管）等系統納入國防工業合作資料庫增訂，建立自主維修保養能量。

圖為美國M1A2 SEPV3戰車，我國採購的則是小改款的M1A2X型戰車。（取自美國陸軍網站）

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