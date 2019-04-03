冷眼集》當總統賣芭樂

2019-04-03

記者鄒景雯／特稿

今年想要選總統的人，算一算，應該是歷史破表，比一九九六年還熱鬧。為什麼要搶當台灣的國家元首？肯定每個人都是想救國救民，在民主制度之下，必須正面看待這樣的競爭。唯一有個非常值得解釋的是：台灣現在是否迫切需要一位國家領導人，他最優先的重責大任就是到中國等地去賣芭樂？

這不是酸言酸語，確實是個需要嚴肅回答的問題。因為，不只是當事人幾度心猿意馬，他所屬的政黨已經不惜更改遊戲規則以百般勸進，更有為數頗眾的支持者瘋狂的簇擁，外加上各式媒體介入操作，實在已經構成不世出英才的圖像；面對這麼大規模的政治行動，絕不是可以漠視等閒之事，因此這麼多人希望他當總統究竟準備要做什麼，是賣芭樂嗎？當然需要回答與思考。

何以說這位人物的最大興趣與專長就是賣芭樂，主要根據有二，一個是他在去年十二月上任至今，短短三個月，陸續出訪星馬與港澳中，號稱簽下了七十二億的採購，探究內容，全是農漁產品的意向書；其次是最近中國解放軍越過海峽中線對台示威，大家問他的意見，他說「我滿腦子都在想芭樂怎麼賣」，當事人自我陳述，應可證之。

光賣芭樂，這是北農經驗，是否足堪因應大高雄的百業興隆，已經讓人滿腹狐疑，這樣的人才馬上又要推出來選總統，難道台灣以芭樂立國，是芭樂共和國？或是這些人認為台灣的出路在芭樂，唯芭樂才能拚經濟？否則何以全黨無一人，只能靠芭樂奪政權？日昨有芭樂農民氣憤誤信政客，造成芭樂價格爆跌，豬吃了近月的芭樂，都吃膩了，已不肯再吃。看來答案不用等，芭樂連農民都救不了，如何救黨，更不用談未來可以救全台灣了。

想想中國是處心積慮的來台灣偷技術搶人才，我們的當紅炸子雞，竟然為著賣芭樂苦惱，這究竟是什麼個什麼啊？也不得不回過頭來檢討，何以致之？藍綠政黨菁英恐怕都需要回答一下，為什麼台灣的政治舞台就這麼大，彼此粉墨登場這麼多年了，怎麼會讓台下這麼多的觀眾失望，非得不斷地尋找新偶像進行情感轉移，一個破功了，又追另一個，甚至連賣芭樂的都說：「老鼠偷拖鞋，大的在後面？」

如果好戲永遠都在後頭，台上現役的一線專業從政人士，真的沒有什麼好說的，這舞台是自己讓出來的，拿不出本事，說服不了看倌，才會搞到這麼多人葷素不忌、一直轉台，讓台灣的政治水準如同王小二過年，一年不如一年。

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