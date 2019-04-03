波頓︰中國軍事挑釁 不會贏得台灣民心

2019-04-03

波頓︰台灣人護民主決心會更堅定

〔記者呂伊萱／綜合報導〕中國週日派出兩架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，對台挑釁。美國國防部、國務院於美東時間一日前後回應反對片面破壞現狀作為，白宮國安顧問波頓也挑明了說，中國軍事挑釁無法贏得台灣民心，只會使珍惜民主的人民決心更加堅定，並重申「台灣關係法」與美國對台承諾明確。

中國週日派出兩架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，對台直接挑釁。美國在台協會於台灣時間一日率先直批北京試圖片面改變現狀是有害的，敦促中國停止脅迫台灣人民，並與台灣政府恢復對話。美國防部與國務院則於美東時間一日先後發表評論，均反對北京片面破壞現狀，並籲恢復對話。

外交部長吳釗燮轉發波頓推文，感謝波頓的堅定友誼和支持。吳釗燮堅定表示，台灣決心應對台灣海峽中冒進的軍事行動，「挑釁只會讓我們更強大，且投降不是一種選擇」。

外交部昨並發布新聞稿，感謝美方各部會適時為台灣仗義執言，再次呼籲國際社會共同關注並譴責北京危害區域和平穩定的挑釁作為，且重申台灣將持續強化自我防衛，與美國及理念相近國家攜手合作，共同維護印太區域的和平穩定，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

除美國外，一位不具名的歐盟發言人昨也透過電郵回應，亞洲的和平與安全對歐盟具有深遠利益，遠東地區的緊張情勢，只會對各方的安全與經貿產生負面影響，其中也包括中國大陸與台灣之間越趨密切的貿易關係。

該發言人並說，海峽兩岸雙方務必避免採取可能升高緊張情勢的行動或言語，歐盟期盼中國大陸與台灣之間能與彼此進行建設性互動，並恢復對話。歐盟樂意支持所有能夠促進兩岸對話、合作與建立互信的措施。

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