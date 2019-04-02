賴︰參加總統初選 不是打假球

2019-04-02

自認不是中國最喜歡的人選

〔記者楊淳卉、劉婉君／綜合報導〕前行政院長賴清德昨接受網路媒體訪問時表示，他參加民進黨總統初選「不是打假球」，並坦言，「我應該不是中國最喜歡的一個人選」，因為中國想併吞台灣，一定會找喜歡的人選來配合，而他務實主張捍衛台灣的民主，台灣有自己生存的權利。

韓要不要選 他自己說才算數

高雄市長韓國瑜昨重申，目前二○二○總統選舉都不在他的考量內，曾讚韓是「百年難得一見的政治奇才」的賴清德直言，「聽到這消息的確難掩失望」，但後來他發現韓國瑜所說的話不是針對要不要選二○二○回答。因此，賴又補充說，要不要選總統，應要韓自己說才算數。

賴清德昨在萬里老家接受氣象達人彭啟明的直播專訪指出，韓國瑜相當不簡單，在短短時間造成風潮、高票當選高雄市長，台南市立委補選時，韓國瑜到場輔選，每每吸引幾千人、上萬人簇擁。韓很年輕就當選立委，倘若條件不夠優秀，國民黨不會想要栽培，後來韓經歷十七年困頓，如西伯幽而演《易》，困頓的環境也激發他的成功。

賴清德說，很多人都注意到他與韓國瑜的不同，「其實我們有更多相同的地方」，都在台灣成長、在台灣受教育，都曾任立法委員，韓現為高雄市長，自己曾任台南市長，兩人可以坐下來，面對整個台灣未來的發展，共同擬定出一個好的策略。

賴清德坦言，「我不是中國最喜歡的人選」，因為中國想併吞台灣，一定會找喜歡的人選來配合，而他是務實的台獨工作者，主張台灣是主權獨立的國家，想要併吞台灣，就是侵略，與其他政黨主張是同一個中國、再來要求生存的空間不同。

賴清德表示，外界講到台獨可能會對其意義有誤解，想到一九九一年的「台獨黨綱」，但民進黨一九九九年已提出「台灣前途決議文」，內容指台灣已經是個獨立的國家，名字叫做中華民國，與中國互不隸屬，且台灣的未來要由二三○○萬人民一起決定。

賴清德表示，他自稱「務實的台獨工作者」，就是反應在決議文上，若「台獨」兩字容易引起誤解，可改稱「台主」，指台灣要自己當家作主、捍衛台灣的民主。

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