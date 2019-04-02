民進黨總統初選╱換將「霸王條款」 卓榮泰︰別輕易去用

2019-04-02

「黨內有人想用協調、民調之外的方式決定候選人」

〔記者楊淳卉、李容萍／台北報導〕民進黨總統初選現正進入協調期，但傳出有地方黨部主委串連召開臨時全國黨代表大會，企圖延長初選或改變選制。民進黨主席卓榮泰昨接受節目訪問時表示，他知道黨內「有在醞釀一些作為」，想用除了協調、民調之外的方式決定候選人，但他希望趕快完成十二日以前的協調，不要動到「比較特意的規定」來改變或是影響結果，否則可能會有另外的爭議出現。

卓︰別用特意的規定影響初選結果

對於主持人詢問，黨內總統初選的憂慮及對抗是否升高？卓榮泰回應，「我知道在醞釀當中」，隨著時間的逼近，大家情緒上的表現出來，是有在醞釀一些作為，「除了民調之外，有沒有其他方式可以來決定（候選人）」，但是他在黨中央一定要堅持黨務的中立。

至於傳出地方五位黨部主委正在串連要開臨時全代會，是否真有此事？卓榮泰說，之前有一些團體來拜訪黨中央時提出這樣的規定，這個規定也確實是存在於民進黨章內，亦即有五個地方黨部的決議，可以要求中執會召開臨時全代會。即使總統初選的各階段完成後，還是要送到全國黨代表大會做決定。

民進黨公職候選人提名條例規定，總統等候選人以初選產生者，經全國黨員代表總額五分之一以上連署提案，全國黨員代表大會二分之一以上在場，五分之三之決議，得否決之。由中執會另行徵召適當人選參選。

卓榮泰坦言，全國黨代表大會當中有「霸王條款」，可以否決候選人，這絕對不是選舉的「換柱」，是本來就有這樣的規定，「但我們不輕易去用到這個，也從來沒有用過。」

卓榮泰說，「現在我知道大家有在醞釀這個事情，醞釀各種方式」，但他現在都不去考慮這些事，他只希望趕快完成四月十二日以前的協調，不要去動到這些大家認為比較特意的規定，來改變或影響整個的結果，否則可能會有另一個爭議出現。

鄭文燦︰蔡賴配不是協調的唯一選項

至於蔡、賴兩人的協調問題，五人協調小組成員之一的桃園市長鄭文燦受訪表示，「蔡賴配」是協調選項之一，不是唯一選項，這部分都還要分別與蔡、賴見面，充分了解他們的意向及討論。對於萬一協調不成，是否就會進行全民調？鄭說：「目前還在協調中，我就不預測任何的劇本。」會努力尋找出最好的方案。

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