隨扈抱大腿高舉 韓︰我要求的

2019-03-30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的兩名隨扈在機場合抱市長大腿將韓高舉引起譁然，韓國瑜昨天說「這是我要求的」，原本因違反執勤規定將被懲處的兩名隨扈，高市警局改以口頭告誡。

桃園市議員王浩宇前天在臉書PO照，顯示兩名男子合抱韓國瑜大腿扛起他。王浩宇寫「這張照片讓我有點難過，不知道高舉韓市長的，是不是韓市長的貼身隨扈？」還說，「隨扈的工作是維護您的安全，絕不是像這樣高高的舉著您，像封建時代的皇帝一樣高高在上」。

高市警局昨證實「抱腿警」是洪姓警務員與郭姓警員，兩人都是韓國瑜的隨扈。警方強調，隨扈任務是以首長安全為第一要務，除非維安必要措施，否則不得從事超越隨扈職責與角色的事，會檢討改進，並對違規部分「研議」懲處。

但韓國瑜昨天出面說，「當時因多人看不見我，對他們很不禮貌」，且有民眾從台中包遊覽車來高雄，他才請隨扈幫忙抬一下，這沒什麼安全不安全的問題，希望桃園市議員不要花心思在高雄，何不為北韓人民幸福跟權利，多多去監督一下金正恩。

由於韓國瑜說是他叫隨扈抬起他，市警局尊重市長說法，只對兩警口頭告誡，不會記過或調職；基層官警則呼籲「警察懲處制度，不應遇韓流轉彎」。

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