一國兩制 韓︰台灣人現在無法接受

2019-03-30

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳中國，被外界質疑他認同一國兩制、賣台，韓昨受訪時說，台灣人民現在無法接受一國兩制，他的是九二共識，認同一個中華民國。

針對外界質疑他賣台，韓國瑜再度強調，未來高雄沒有圍牆，通通是道路，全部是陽光，所有的人都要來往都要交朋友，如果金正恩要吃高雄的石斑魚、芭樂，高雄也要賣。

韓國瑜說，「這次參訪團團進團出，所有活動大家都在一起，怎麼可能會賣台呢？怎麼會一國兩制呢？台灣人民現在誰會接受一國兩制？」

韓國瑜強調，他再三講，台灣人民現在無法接受一國兩制，「我的是九二共識，認同一個中華民國，很清楚，為什麼要扣我帽子？」

韓國瑜表示，他想了很久，發現賣台有三招，「第一個我偷偷摸摸睡到總統府，第二個是偷偷把總統府的磚塊拆下來，第三個是我把總統府的磚塊賣到中國去。」他愈講愈激動說，一個縣市長怎麼賣台？這太無聊了。

不過，中山大學數十名學生昨在西子灣校門口，上演「韓國瑜賣台現形記」，學生彈唱批評韓國瑜「賣水果兼賣主權」，呼籲台灣人「毋通隨韓作憖頭（傻瓜）」，希望民眾不分黨派站出來。

活動發起人、生物科學系大二生林尚毅表示，韓國瑜出訪中國，屢屢打出「水果經濟」牌，卻密訪中聯辦跟國台辦稱頌中共「一國兩制」，無疑是以「水果經濟」當遮羞布，掩蓋配合中共統戰台灣意圖，顯示「經濟0分，政治100分」。

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