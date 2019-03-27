反貪瀆 台美日合辦研習營

2019-03-27

〔記者呂伊萱、黃捷／台北報導〕台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）昨舉辦「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，日本首次參與共同舉辦。日本駐台代表、日本台灣交流協會代表沼田幹夫開心地說，他投注了三年時間，日本終於能夠一起加入這項對區域重要且有價值的計畫，「今天對我而言是歷史性的一天！」

日首次參與 駐台代表：歷史性一天

為強化印太地區國家在打擊貪瀆方面的合作及能力，外交部、調查局、美國在台協會（AIT）及日台交協昨起至廿八日在台北共同舉辦二○一九年第一場GCTF「打擊公私部門貪瀆國際研習營」。外交部說，這也是GCTF第二度在執法領域開辦國際訓練計畫，將透過各國案例剖析、台灣肅貪經驗分享、國際肅貪合作等主題交流，展現我國對打擊貪瀆及商業間諜的能量與成果，並凸顯我與美日等理念相近國家積極合作的決心。

根據外交部資料，計有十七國、廿四位肅貪機關執法官員及專家來台參訓。研習營講師則由美國司法部、美國聯邦調查局、馬來西亞反貪污委員會、我國法務部等官員及日本專家擔任，我國智財局、智財法院官員及台積電、友達、聯發科、台塑、鴻海集團等重要企業高階主管也與會。法務部長蔡清祥、外交部政次徐斯儉、調查局長呂文忠、AIT處長酈英傑及沼田幹夫皆出席開訓典禮並致詞。

沼田幹夫受訪時表示，GCTF是區域中相當重要且有價值的活動，這次也是日本第一次共同舉辦GCTF。沼田開心地說，二○一四年時，AIT處長就告訴他美台之間推動此計畫的構想，二○一五年AIT與台灣啟動這項計畫，他也希望日本能一同加入，「我花了三年時間！」「今天對我而言是歷史性的一天」。美AIT處長酈英傑則表示，台灣成熟的民主社會不僅力抗貪腐，也樂於分享專長。

GCTF於二○一五年六月成立以來，已針對公衛、執法合作、媒體識讀、婦女賦權、人道援助及災難防救等議題，辦理十五場國際訓練計畫，邀請超過三百位各國代表來台參加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/