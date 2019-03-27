新聞分析》韓流沖倒國民黨

2019-03-27

記者鄒景雯／特稿

所謂大水沖倒龍王廟，韓流形成到現在，其實也差不多，已經沖倒了國民黨。這個現象，大家都看得出來，例如韓國瑜一出，全黨菁英不論培養了多少年，都得一旁閃邊；但是現象之下的本質問題，恐怕更為動搖黨本，才是國民黨今後生存發展最大的危機。

對於這本質問題，其實也不乏國民黨人有所感受，然而要說透韓國瑜對國民黨的傷害，至今多半讓人聽來意猶未盡，如果去除掉個別權力的因素，韓流是挾爭取勝選的誘惑，在重新洗牌國民黨的成分結構。二○一五年的「換柱」，若干程度阻擋了此一趨勢的提早發酵；而今更大的力道則附身於韓國瑜捲土重來，傳統的國民黨簡直是門開窗破、屋瓦齊飛，似乎一切既有秩序，就此已然不復存在。

這是什麼意思？打個最簡單的比喻，幾個月前，馬英九要不要再選總統，還被馬粉簇擁，是個話題；而今則是韓粉群起要馬英九閉嘴，別擋了韓國瑜的去路，這對國民黨來說，還不叫革命？

例如，韓國瑜這趟港澳中之行，就掰開了國民黨所有的框架，與共產黨隨時隨地、促膝長談。過去國人若認為馬英九的國民黨是終極統一，韓國瑜所代表的，則是就地一中，否則就是「無聊」。以往七十年，這一向不是國民黨的主流，今後國民黨若舉黨迎韓，這當然是政策路線上很大的光譜位移，不僅是中間選民，必然也會對藍營的支持群眾產生各式不等的衝擊。

因為，九合一選舉時，不少人所理解的「政治零分、經濟一百」，以為是不談政治，沒想到韓國瑜當選後，卻是大談政治，而且成績只有零分，這可是絕命的要害。經濟上，經常可以玩雙贏賽局，但是政治上，包括主權，或是戰爭，特別在兩岸關係上，自一九四九年以來，所謂一個中國，一向即是零和賽局，不是你死，就是我活；若在中華人民共和國所設定的零和遊戲環境中，宣稱去招商引資，本質上當然只有一條路，就是去稱臣才能討賞。

這也是為什麼韓國瑜每到一地，都要併腿端坐，搥胸保證「九二共識」，甚至加碼「選特首」，等同呼應「一國兩制」，哪還有中華民國；但是拿到的採購不是備忘錄，就是意向書，還要分年看情況實施，連起碼的即期訂單都不見，關鍵就出在這不是雙贏的市場交易，未來要等著由中國主子慢慢說了算。

韓國瑜是陸軍官校專修班畢業的，早年被訓練出來打共匪，當然懂得什麼是政治零和，如今演出零分，應是裝傻。國民黨拔擢體系裡按部就班上來的政治菁英們，當然更知道這是作秀膨風愚民的把戲，卻眼睜睜看到韓國瑜走進中聯辦，膽敢「特首」上身，在韓粉眼中居然都沒事，還意圖趁勢北伐，沐猴而冠（自況孫悟空），取他們而代之，會不擰死？

這樣的國民黨，已經被韓流沖倒了，還叫國民黨嗎？

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