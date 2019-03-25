蔡總統今會諾魯總統、在國會演說

2019-03-25

〔記者楊淳卉／綜合報導〕蔡英文總統展開海洋民主之旅，在結束帛琉訪問行程後，蔡總統一行昨晚已抵達諾魯。蔡總統透過臉書發文表示，她今天將展開緊湊的國是訪問行程，包括與經常在聯合國大會及WHA發聲力挺台灣、更曾在主辦「太平洋島國論壇（PIF）」時直言譴責中國「不尊重太平洋」的諾魯總統瓦卡進行雙邊會談；也會前往諾魯國會，對全體國會議員發表演說。

總統說，她也會為技術團和醫療團的台灣之光們打氣，「諾魯時間比台灣快四個小時，但拚外交沒時差。」

在離開帛琉前，蔡總統與帛琉總統雷蒙傑索及傳統領袖餐敘。蔡總統以英文致詞表示，很高興能和這麼多帛琉傳統領袖齊聚一堂，展現兩國過去幾年來不斷深化的邦誼。台灣與帛琉同為島國，同樣堅信自由民主，並且也都在國際社群裡積極貢獻。台帛邦誼將更加彌堅永固，未來希望可以與南島民族的兄弟姊妹進一步合作。

蔡總統稍後即搭專機離開帛琉，於台北時間廿四日晚間抵達諾魯國際機場。專機停妥之後，我國駐諾魯大使周進發及諾魯外交部次長阿洛誼登機迎接蔡總統。諾魯教育部長史考蒂則迎於機梯前；蔡總統也接受諾國女士獻戴花環，並步行通過女警儀隊，諾國警察樂隊現場演奏聖歌表達歡迎之意。

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