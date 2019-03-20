潛艦國造玩真的 立院28日秘密會議

2019-03-20

〔記者羅添斌／台北報導〕政府力推潛艦國造，立法院排定二十八日進行潛艦國造進度的秘密會議，屆時海軍司令黃曙光將親自向朝野立委報告潛艦國造進度。

據指出，潛艦國造的首艘艦，噸位數與現役的劍龍級潛艦差不多，但基於預算考量，首艘艦將不會配備ＡＩＰ（Air-Independent Propulsion）絕氣推進系統；至於量產階段會不會納入ＡＩＰ系統，相關人士說，屆時會再做評估檢討。

傳統型柴電動力潛艦在潛航一定時間後，就必須在淺海海域伸出呼吸管換氣，較為先進的柴電潛艦配備的是ＡＩＰ（絕氣推進系統），ＡＩＰ可在無須獲取外面空氣中氧氣的情況下，長時間地驅動潛艦，時間比起使用傳統技術的柴電潛艦高出一倍以上，但因為價格昂貴，並非所有潛艦都採用這項技術。目前擁有該項技術的有瑞典、德國、俄羅斯、法國、西班牙及中國。

海軍司令將親自報告進度

為防止潛艦案生變，海軍要求主系統或是次系統的裝備，都要有三家供應商能夠提出輸出許可，預防一旦一家生變之後，還有別家廠商可以立即提供。而為表達我國潛艦國造的決心及誠意，供應商在向各國家提出主要裝備的輸出許可申請時，黃曙光上將都會以親筆信函，提供給供應商提出申請，以證明此項軍購案為真實的，也表達台灣的誠意。

據指出，二十八日的秘密會議中，海軍會帶著充分的相關文件，以及合作廠商提具的各項主次系統裝備輸出許可文件，向立委說明。

依今年度國防公開預算顯示，潛艦國造分成幾個階段，第一階段合約設計在一○九年度內完成，經費二十九億九七七○萬元；第二階段原型艦籌建，經費為四九三億六一七○萬元，從一○八年度開始執行，規劃到一一四年度完成；第三階段的量產階段，則視首艘艦的下水及各項測試成果，進行滾動式調整。

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