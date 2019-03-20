黨產會認定婦聯會387億不當黨產 收歸國有

2019-03-20

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會昨日正式祭出行政處分，認定婦聯會共三八七億元財產，為透過強徵勞軍捐及其利息累積收入，所不當取得的財產，須全部收歸國有，由國家納入「特種基金」妥善規劃運用。

婦聯會：抗爭到底

對黨產會的處分，婦聯會主委雷倩召開記者會反擊，痛批黨產會罔顧事實、錯誤百出，都是政治考量，先射箭再畫靶，相關作為已經違法違憲。她說，黨產會既要做東廠，婦聯會後續會向高等行政法院提出撤銷行政處分，窮極一切司法手段全力抗爭到底。

據了解，黨產會成立以來，二○一六年對國民黨黨營事業中投、欣裕台公司，首度祭出股權移轉國有處分。去年二月一日，再認定婦聯會為國民黨的附隨組織，凍結名下三八五億元財產；黨產會昨再依黨產條例祭出行政處分，將附隨組織的現金、股票、不動產移轉國有。

林峯正：警總在場 誰敢不捐

黨產會主委林峯正表示，經一年多調查、搜尋檔案及傳喚證人，黨產會認定婦聯會三八七億元財產為不當黨產，其中包含三七五億元現金存款、六億元台泥股票、六億元不動產，處分書下班前送達婦聯會，送達之日起卅天內，財產應移轉國有。

處分書提及，國民黨透過執政優勢地位，協助婦聯會取得勞軍捐作為營運經費，以「進口結匯一美元、附徵五角台幣」方式，強制全國繳納勞軍捐長達卅餘年，本質上與稅捐無異，卻無任何法令依據。

據黨產會調查，國民黨為確保能收到勞軍捐，更召集台灣省黨部、警備總部、國防部總政治部、進出口公會及婦聯會等，組成「黨內協調性質會議」，以對外不公開的「進出口外匯附勸勞軍捐獻協調小組」，由黨中央五組主導分配。

林峯正痛批，婦聯會收勞軍捐完全未依法，也沒獲得主管機關同意逕自徵收，「表面說是捐，事實上是稅！」

當年大家看到情治機關警總都嚇壞了，敢不捐嗎？婦聯會蓋眷舍老早就執行完畢，卻持續收勞軍捐，一九八九年勞軍捐結餘款一百九十幾億元，透過現金定存累積三七五億元，還花十二億元購買股票、不動產。

黨產會發言人施錦芳表示，除一筆二．四億元「保管委員會經費」，因未能確認是否婦聯會所有「予以排除」外，總會財產及婦聯會台北市分會的不動產皆收歸國有；至於婦聯會捐助成立的婦聯社福、婦聯聽障基金會、華興育幼院等單位，皆已立案持續調查中。

婦聯會財產表

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