2019-03-18

〔記者陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕「二○一九台灣資安大會」明日在台北世貿中心舉行，為落實「資安即國安」政策，行政院週三將在世貿召開「政府機關資安長會議」，由兼任政府資安長的行政院副院長陳其邁親自主持，討論資通安全的精進作為。

政院人士表示，「資通安全法」上路後，今年為配合資安年會，資安長會議首度移師世貿舉行，大會將製作資安專刊宣傳。

據悉，為落實「資安即國安」政策，政院會分別從資安法制、安全標準、資安治理等面向推動相關工作。

另鑑於中國黨政軍機構不斷情蒐我國情資，近期更加大對台徵才，繼社區主任助理、村委會執行主任，中國福建省也選聘第一批「台籍科技特派員」，其中包括出身台灣嘉義農業世家的台青蔡志陽等人。

福建聘台青任科技特派員

陳其邁批中國吃台灣豆腐

對此，陳其邁表示，「資安就是國安」，對於敏感性科技，世界各國都視為非常重要工作，中國用這種威脅利誘，享以職務來拉攏，當然也是統戰作法之一。他強調，中國目的是要吸引科技人才前進中國，這種作法除了「吃豆腐」外，更是不可取作法，面對中國對台統戰，台灣不希望發生這些事，政府將依照「兩岸人民關係條例」依法處理。

農委會科技處長王仕賢表示，敏感科技項目主要是對國家影響力有重大影響的項目，對於相關項目均有高度保護機制，尚未發生過外流情形。目前每年會辦理兩次敏感計畫盤點認定，保護農業核心科技，除了增加新技術項目外，也會將已經普遍化的技術從名單中排除。

不過，農委會資料顯示，有製茶技術遭中國人士來台蓄意收集並提供當地業者，以及農機業者內部員工竊取技術惡意競爭等違法情事，因此引發外界擔心台青擔任中國科技特派員。對此，科技處科長李國基指出，將會設法先了解對方是否曾接觸我國農業科技研發人員？在中國待多久？教導對岸什麼內容？再進一步釐清有無涉及敏感科技項目外流，若查證外洩敏感科技項目屬實，最嚴重恐涉及洩密罪。

政院週三召開 資安長會議。（資料照）

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