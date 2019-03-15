台南選前之夜 佳里、麻豆大車拚

2019-03-15

〔記者萬于甄、楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選將在三月十六日投票，選前之夜，藍綠陣營都完成重兵集結，今天將決戰最大票倉佳里、麻豆。

郭國文今徒步遊行 晚會掀高潮

民進黨候選人郭國文今晚七點將在佳里區舉辦「爭一口氣，您我鬥陣拚」選前徒步大遊行，和決勝之夜「台南一定贏」晚會。

總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲今早並將在善化、新化、新市、麻豆、西港等地，陪郭國文徒步拜票。

謝龍介兩位「佳芬」合體 韓再助陣

國民黨候選人謝龍介今上午則發起「山海連線選票大團結」，車隊掃街安定、西港、七股、佳里、麻豆。謝龍介的妻子李佳芬與韓國瑜的妻子李佳芬，兩位同名同姓的李佳芬將合體，上午先到麻豆市場拜票兼買菜，再陪同謝龍介掃街。謝陣營下午一點半在麻豆海埔池王府舉辦「鮪瑜秀」農漁產業嘉年華，第三度請來韓國瑜助選，全力衝票。下午五點再發起「3.16相揪去投票、挺龍介進立院」麻豆掃街 。

陳筱諭 將辦車隊大遊行

無黨籍候選人陳筱諭昨晚固守大本營麻豆，舉辦麻豆團結之夜千人掃街造勢，今天再辦麻豆大團結百輛車隊大遊行，力守麻豆票倉。

選戰倒數兩天，賴清德昨第十八天輔選郭國文，新竹市長林智堅也陪同在善化、新市拜票，市長黃偉哲、立委林俊憲、蕭美琴也陪郭國文在新市、安定和佳里車隊掃街。賴清德再次呼籲選民集中選票、守護台灣，支持認真、實在的郭國文。

謝龍介昨天則由國民黨主席吳敦義陪同，先後在新市永安宮、善化慶安宮參拜。對於為麻豆文旦果農打通路一事，一再出包，謝龍介稱，對手雖然不斷的抹黑扭曲，但請農民不用煩惱，因為「他會更堅強，不會被打倒」，繼續為台南基層奮鬥到底。

吳敦義也說，農漁業是台南很重要的產業，近日看到謝龍介很認真推動文旦通路，替農民爭取，希望選民每一張票都投給謝龍介。

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