王︰想選總統的 第一階段都來登記

2019-03-14

避免當年換柱重演

〔記者陳昀、許倬勛／綜合報導〕國民黨競逐總統大位「群雄並起」，拱韓聲浪卻不斷。表態參選的前立法院長王金平昨天接受廣播專訪時表示，有信心選到明年，並主張黨內初選必須辯論，由於當年換柱傷害很大，這次最好有意願的人，第一階段都出來領表登記。

有信心拚到明年 主張初選須辯論

至於能否過「韓粉那關」？王金平說，黨中央要適當、公平合理地處理；也強調，總統最重要的是消除國內對立，「我沒辦法的話，誰有辦法？」

面對自己民調落後，王金平表示，黨內初選採七成民調、三成黨員投票，黨員部分他很有信心，較弱的是黃復興黨部，但會努力消除他們的誤解。民調部分，已有對策提高聲量，並拋出國家大政方針，距離初選還有三個月，仍有努力的時間。

至於主張的「中華兒女本是同根生」與台北市長柯文哲「兩岸一家親」的差別，王金平說，柯Ｐ親什麼他不知道，但他指的中華兒女，包含台灣、大陸、新加坡，以及美國、日本至全球各地的華僑，意指大家開枝散葉，而兩岸一家親是另一種形容。

王金平說，台灣要在國際上取得公平合理的競爭機會，就必須積極處理兩岸關係、讓大陸不要阻擋。他若當上總統會親自與中國大陸談判，解決台灣困境。他主張政府應該繞過九二共識提出新名詞，他現在不說是因為怎麼表達都會被反對，時機對了就會說了，總之，必須與大陸接觸、協商、談判，才能理出兩岸真正定位。

要消除國內對立 誰能比我有辦法

「我沒辦法的話，誰有辦法？」王金平認為，總統最重要的是消除國內內耗、對立，他在立院有十七年院長、六年副院長資歷，與綠營協商法案、預算都很圓滿，他當這座「橋梁」會更實際、有交情、有耐心、有真心處理國內問題。

王金平昨也與文化大學國術科學生、崇右演藝科大文創研究生組成的「撼動H.D.A」團體，一同到桃園市楊梅區治平高中宣導反毒，頻頻受到學生掌聲、尖叫聲歡迎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/