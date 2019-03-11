貓熊命名政治學 高市府：票選決定

2019-03-11

〔記者沈佩瑤、葛祐豪、陳心瑜／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭昨天證實中國要贈送一對公母貓熊「雄雄」和「融融」給高雄壽山動物園，對於為何取名「雄雄」和「融融」？潘說，這是中國全國人大「台灣省代表團」代表、全國台聯副會長許沛暫時命名的，真的來高雄後，會以公開票選方式，另取新名字。

北市貓熊名涉統戰 扁政府拒接受

有關中國貓熊來台一事，命名就是一門兩岸政治學， 據北市二○○八年引進大貓熊「團團」、「圓圓」的經驗，中國於二○○六年發起貓熊命名投票，選出「團團」與「圓圓」，當時執政的民進黨政府認為太統戰，藉機「吃台灣的豆腐」，因此拒絕接受，「團團」與「圓圓」直到馬英九政府上台，才在二○○八年來台，並在二○一三年七月六日生下「圓仔」，而圓仔則是經過台灣民眾命名票選活動決定的名字。

工研院前主任杜紫宸昨在臉書貼文表示，台北市動物園當初是先公開徵求，然後再由市民票選貓熊的名字，「怎麼這一回，高雄市政府沒聲沒息地，就已經取好名啦？不行，他要提名，給三個建議名字：攀攀、哼哼、噓噓。」

潘恆旭表示，中國貓熊真的來高雄後，會以公開票選方式，另取新名字。

對於中國擬贈貓熊給高雄壽山動物園一事，行政院副院長陳其邁表示，等事情定案，再來評論比較恰當。

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