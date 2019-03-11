中國送高雄貓熊 議員憂矮化

2019-03-11

若是承認九二共識的禮物 就不支持

〔記者葛祐豪、蔡清華、周彥妤、呂伊萱／綜合報導〕中國重慶動物園有意送兩隻貓熊「融融、雄雄」給高雄壽山動物園，高市觀光局長潘恆旭昨表示將成立貓熊小組，迎接「雄雄和融融」，但民進黨議員康裕成批評，如果這是韓國瑜承認九二共識的禮物，她就不支持！陸委會表示，只要沒有任何政治前提，政府都正面看待，若有需要，也會提供必要協助。

韓：尊重市議會態度

高雄市長韓國瑜表示，「這要尊重高市議會的態度」，感謝提案的人願意將中國的國寶送到高雄來，很多人喜歡看貓熊，高雄一定會造成很大的轟動，但這過程中還是有很多問題要克服，到時候一定是市政府與議會聯合表態。

柯：才兩隻貓熊 台灣不用怕啦

台北市長柯文哲受訪說，「兩隻貓熊還好啦，沒有那麼嚴重，才兩隻貓熊，台灣不用怕啦！」

中國全國人大「台灣省代表團」代表、全國台聯副會長許沛上週受訪時說，韓國瑜將訪問大陸一事，就是帶頭承認九二共識，並具有引領效應；她期待韓到重慶交流，並宣稱建議「向高雄市贈送大貓熊」。

潘恆旭昨受訪時證實，許沛上週抵台與他接觸，表示重慶動物園將要贈送兩隻貓熊給壽山動物園，是七歲的母貓熊「融融」、八歲的公貓熊「雄雄」，希望可替壽山動物園帶來更多人潮與門票，高市觀光局也將成立貓熊小組，預計六月到重慶考察。

對此，民進黨前議長、現任議員康裕成認為，如果這是韓國瑜承認九二共識的禮物，這樣她就不支持，且如果不要被矮化為「國內運送」，不要失格的話，她就會支持，並期盼韓國瑜能先研究華盛頓公約等相關規定，是否有其困難度？期勉韓團隊能突破國際規約，不被矮化為「國內運送」讓貓熊來高雄，免得韓團隊說出來又做不到就漏氣了！

市議員郭建盟則認為，壽山動物園整年預算才三千七百萬元、門票收入僅一千八百萬元，一對貓熊一年要花六七五六萬元，就財政、政治與保育三面向看，都不是簡單的事，請韓國瑜三思。郭建盟強調，依相關規定，要簽貓熊租借約，要陸委會授權，單單貓熊保育費，要以國與國的三千萬元，還是國內價三百萬元計？光這部分要有共識，恐會爭得沒完沒了。

郭建盟指出，就算中國願意比照香港盈盈與樂樂案例，將壽山視為國內動物園，保育費一年只收三百萬元，但一年開銷也要四○五六萬元，不計貓熊館興建費用，壽山動物園預算須擴增至七千七百萬元，為現有預算的二．一倍。

陸委會表示，若重慶動物園有意贈與大貓熊，必須由高雄壽山動物園向主管機關農委會提出申請，符合相關防檢疫規定後，即可循台北動物園引進大貓熊的模式處理。

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