決戰彰化 陳菊︰集中選票 朱︰一定要打勝仗

2019-03-11

〔記者張聰秋、湯世名／彰化報導〕昨天是立委補選選前超級星期天，綠藍大咖在彰化拚場。總統府秘書長陳菊、交通部長林佳龍、前行政院長賴清德籲請選民，集中選票，彰化立委補選這一席若能讓黃振彥當選，民進黨就能走出谷底。前新北市長朱立倫昨也陪國民黨立委候選人柯呈枋在和美鎮車隊拜票，呼籲大家票投柯呈枋。

賴清德昨晚趕抵黃振彥造勢會場，左批彰化縣長王惠美不積極推綠能招商，右諷王惠美推掉燈會，他擔心過去好不容易爭取到鹿港國家歷史風景區計畫，接下來能否繼續兌現。賴清德說，要避免辛苦爭取來的建設不見，最後一帖藥就是讓黃振彥當選。

林佳龍說，彰化這關鍵一席黃振彥若能當選，民進黨就能走出谷底，他擔任交通部長會為黃背書。林也說，黃振彥對手領台中市納稅人的錢，職銜掛市府參事，卻在彰化拚選舉，腳踏兩條船隨時準備走人，如此對得起台中市人、彰化人嗎？

陳菊白天到秀水鄉替黃振彥助攻，被媒體問及對民進黨立委選情有無信心揮出全壘打？陳菊說，「我們不敢這樣講，但是我們非常努力！」她承認現階段民進黨氣勢相對弱，懇請選民不要放棄堅守台灣改革理想的民進黨。

陳菊說，現在團結都不一定能當選，如果分裂那必然非常危險，希望民進黨部分選區出現的分裂都能拋在腦後，全心全意做好內部整合，團結打選戰。

朱立倫昨陪同柯呈枋拜票時表示，民進黨執政這三年來，台灣的經濟、兩岸關係、民眾的生活，大家看得太清楚了，一一二四人民已經給民進黨教訓，這次彰化抽到一號，金門也是抽到一號、新北抽到二號，台南抽到四號，希望大家一一二四持續加油努力，一定要打勝仗。

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