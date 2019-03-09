新聞解讀》日本善意回應小英

2019-03-09

駐日特派員林翠儀／特稿

日本政府昨天以「依據目前的政府立場適切應對」，回應了小英總統的直接安保對話呼籲，對照中國外長王毅才放話警告日本「知行合一」，以免影響雙方關係修復，日本政府對台灣的回應或許讓小英政府預期落空；但反過來看，中國方面也沒有聽到他們預期的答案。

台灣期望與日本進一步深化關係，其實早在馬英九總統時代即已開始。馬總統在二○○八年提出「台日特別夥伴關係」，提議重啟漁業談判、共同開發釣魚台海域資源、締結自由貿易協定，雙方關係具體進展，包括開闢松山機場與羽田機場直航，國立故宮博物院國寶到東京展出等。

二○一一年日本東北大地震之後，台灣超過二百億日圓的巨額捐款，一口氣打響在日本的知名度。日本美智子皇后在一七年的皇宮春季園遊會時，還特定請台灣媳婦福原愛轉達對台灣的謝意。

二○一二年底首相安倍晉三重掌政權後，台日關係發展達到空前友好的地步。一三年雙方簽定了「台日漁業協議」；一七年元旦日本對台窗口「公益財團法人交流協會」正式「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」；同年三月日本總務副大臣赤間二郎訪台，成為台日斷交後首位訪台的日本副部長級官員；同年五月台灣的對日窗口「亞東關係協會」也改名為「台灣日本關係協會」。

民間的交流也非常熱絡，以台日地方議員為主的「台日交流高峰會」去年在高雄舉行，日方來了四十多個議會共三百多位議員，今年將在北海道舉辦，預期也會盛況空前。台日地方自治體簽署的友好交流協定逾一百二十件，其中有近半數是在兩年半內簽署。去年駐日代表委託日本民間公司針對日本民眾調查，結果顯示，有近七成的日本受訪民眾認為對台灣有親近感、可信賴、台日關係良好，以及台日關係將來會有發展。

在這種雙方友好的基礎下，日本在回應小英總統直接安保對話的呼籲上，很難想像會直接用「不考慮」的字眼。政府發言人菅義偉與外相河野太郎，分別在兩個不同的記者會上答覆記者詢問，兩人口徑一致，用字遣詞也看得出事先推演的痕跡，即使當面有中國放話施壓，但仍可看到日方對台的善意。

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