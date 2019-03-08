洽購新戰機 空軍：兩岸戰力失衡

2019-03-08

傳美開價4千億 軍方斥純屬臆測

〔記者呂伊萱／台北報導〕為加強空防戰力，國防部正式向美方提出新型戰機需求。不過對於外界所指採購項目為F-16V戰機，國防部昨說明，機型、數量都還不確定，我方提出需求，但仍待美方回覆出售意願。空軍強調，不論是F-15、F-18、F-16、F-35，「凡是符合作戰需求、都是選項之一」。

機型、數量未定 未排除F-35

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷昨日表示，美國與台灣有著堅定的防衛合作關係，川普政府也決心全面執行基於「台灣關係法」的安全承諾，將持續與國會協商，評估台灣國防需求。

國防部昨就是否採購F-16V召開臨時記者會。軍政副部長沈一鳴上將說明，空軍三型主力戰機服役已屆中壽期，前瞻未來作戰需求，空軍自民國九十二年起評估採購新式戰機，也納入十年建軍構想，目前已完備建案程序，循正式管道向美國提出採購新式戰機需求。空軍司令部計畫處長唐洪安少將補充，目前三型主力戰機一共三二六架，但共軍空軍戰力持續增強，雙方開始「有些失衡」，故需提升戰力。

至於外界報導軍方採購需求為現役F-16升級版的F-16V，且指出數量與金額。對此，沈一鳴說，依照裝備型式不同，價格有所差異，仍待美方回覆後，再由空軍予以議價。

唐洪安則說明，我方只提出希望參照最新科技，針對國際發展趨勢，採購符合我方需求的戰機，「信函中不會提到想要什麼」。目前仍待美方適當建議採購項目，也「看美方願意出售什麼給我們」，我方就細部選項確定型號後，才會開始作業，針對現貨市場作壽期等優劣評比分析。

唐強調，不論是F-15、F-18、F-16、F-35，「凡是符合作戰需求、都是選項之一」，目前採購機型數量都還不能確定，故也無法回應發動機類型等問題，「不能說F-16V完全錯誤，但我也不能明確回覆」。

至於有報導指稱此案是「美方主動提議」、與「總統大選」、「有利總統訪美」有關，以及「美開天價四千億元」等，沈一鳴昨鄭重表示「純屬臆測、完全與事實不符」，籲請外界勿以訛傳訛。

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