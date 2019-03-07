強化空防 我向美提增購F-16V

2019-03-07

採購金額、機型數量 仍待台美雙方磋商

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為加強我國空防戰力，經評估後，已正式向美方提出採購新型戰機需求。軍方昨證實，空軍根據當前敵情威脅，並審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，已循正式管道向美方提出採購需求。據了解，軍方所提採購需求指涉的新型戰機，為我國現役F-16戰機升級版的「F-16V」，但是否採購該機種，仍須台美雙方磋商，並待美方點頭。

外傳我國此次採購新機數量為六十六架，但對於我國此次向美方提出新型戰機的採購金額、數量等，軍方皆不願證實。空軍昨表示，因裝備型式不同，價格有所差異，待美方回復後再行議價。

我國現有三型主力戰機，分別為正在升級作業的美製F-16戰機、法製幻象2000戰機及國造經國號戰機。據透露，我方新型戰機籌獲工作一直未間斷，在評估下一代戰機時，具短場起降、視距外作戰與匿蹤的美製F-35戰機仍為首選，但該機種為美軍現役軍備，性能強大，容易觸動鄰國敏感神經，縱使我方成功爭取，取得新機恐也曠日廢時。

有利後勤維保工作

據透露，雖然包括F-15戰機、F/A-18戰機等機種都曾被軍方納入考量，但軍方經周密評估後，F-16V戰機成為「次佳」選擇，因為我國已有F-16A/B戰機，並陸續升級為F-16V戰機，空軍已對此機種相當熟悉，後勤維保工作也更便利，可望在空軍軍備逐漸汰舊換新之際，遞補戰力空隙。

相關人士也指出，雖我國提出戰機採購需求，但待「高教機國造」培植軍用航太能量後，仍將繼續推動「戰機國造」，外購與「國防自主」並不衝突。

我國向美方採購的一百五十架F-16A/B型戰機，一九九七年起服役至今，現尚有一四二架，將陸續藉由「鳳展計畫」升級為F-16V戰機，大幅提升我空軍戰力。據悉，首批四架戰機正如期進行最後測試，待相關工作完備後移交空軍使用。

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