促轉會推「白色恐怖教學體驗」

2019-03-04

〔記者陳鈺馥、涂鉅旻／台北報導〕十二年國教新課綱今年八月上路，學生將在社會科領域學習到轉型正義相關課程。促轉會預定今年下半年起，進行轉型正義全台大型巡迴活動，近期已積極與地方組織合作辦理工作坊，推動「白色恐怖教學體驗」及「白色恐怖食譜」。

下半年起舉辦轉型正義巡迴活動

促轉會委員彭仁郁表示，促轉會有與民間組織合作推動「白色恐怖教學體驗」，讓學生親身體驗威權統治時期發生之事。學員會分成兩組，在不知情狀態下扮演抓人憲兵及民主鬥士兩陣營，學生會驚訝自己成為「平庸邪惡」一員，扮演受害者的學生更了解自由人權的可貴。

彭仁郁說，各地有許多政治受難者及家屬仍然活著，將邀他們「現身說法」，以活潑方式交流見證，並結合藝術表演工作者及藝術團體，要讓民眾打開感官體驗故事。

促轉會近期也訪談發現，不只是歷史教師對二二八事件及白色恐怖歷史有興趣，連國文、英文、家政老師都想深入了解，目前有公民團體設計出「白色恐怖食譜」，藉由製作料理來讓民眾了解國外轉型正義經驗。

另據規劃，促轉會下半年將下鄉巡迴，目標設定卅處，將以當地發生過的二二八或白色恐怖故事為素材，以「說故事」方式傳達轉型正義，讓鄉親了解這些事離他們好近。

此外，主張「尊蔣」的中央軍事院校校友總會，計畫三月廿九日於中正紀念堂舉辦前總統蔣中正紀念活動，邀各軍校、期班人員一同參與，但拒絕政治人物參加。中央軍事院校校友總會會長、退役二級上將季麟連表示，此活動採輕鬆、自在方式進行，並舉辦紀念大會，對老蔣表達崇敬與追思。

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