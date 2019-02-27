韓請假變公出 高市府會議紀錄惹議

2019-02-27

民眾批「在家睡覺，也能算公出？」韓感慨在外打拚被放冷箭

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府二月十九日市政會議紀錄顯示，「休假未開會」的市長韓國瑜被標註「公出」；韓國瑜昨在新加坡回應，感慨在外為農漁民拚訂單，沒必要此時找一些奇怪批判的點，所有批判等他回台灣，放馬過來！

韓國瑜二月十七日晚在酒吧開直播，十八日夜宿彌陀漁村，十九日疑因過於操勞、取消當天包括市政會議等行程。但有民眾在網路社群PO出高市府十九日市政會議紀錄，顯示未出席會議的韓國瑜被標註「公出」，引發議論「在家睡覺，也能算公出？」「哇靠，這樣可以不扣薪水。」「請假就請假，為啥還用其他名義？」

李四川︰應是病假 紀錄會修正

副市長李四川表示，十九日市長應該是病假，會議紀錄寫公出是不對的、會修正。他說，市政會議紀錄都會上網，若還沒上網就被貼在PTT，這樣就該嚴查。

另一副市長葉匡時受訪時表示，不解公文為何外流；有些公務員也許存著看好戲心態，但他相信只要市長與市政團隊持續為市政打拚，公務員會愈來愈存有正能量。

高市議員康裕成回應，議員都有收到公文，別讓公務員背黑鍋。康裕成指出，會議紀錄不但發給每位議員，且日期還出錯，市政會議是二月十九日，發文日期卻是一月廿二日？難道市府螺絲鬆了嗎？

韓國瑜昨在新加坡回應，會議紀錄由幕僚處理，前一天他忙到半夜十二點，差不多凌晨一點才睡、凌晨四點起床。他感慨在外面為農漁民拚訂單，台灣內部沒必要這時候找一些很奇怪批判的點、放冷箭，一點意思都沒有，非常無聊。他表示等他回台灣，所有批判放馬過來，他會等著。

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