張安樂抬棺抗議 險摔進棺材

2019-02-27

〔記者王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨總裁張安樂，不滿行政院長蘇貞昌的「掃帚說」，昨率眾抬棺到立法院抗議時，張自己一度差點跌進棺材裡。警方隨後查扣棺材，張卻嚷著「我的棺材」要討回，警方三度舉牌警告，群眾才逐漸散去。警方已針對張等人違反集會遊行法的事證蒐證完備，將他函送法辦。

昨天早上十時許，約一百廿名統促黨成員前往立法院中山南路大門，還找來貨車載運一口棺材；原本站在貨車車斗上的張安樂大喊「把棺材抬下去」，但群眾抬棺過程中不慎將棺材摔落地面，張安樂要從貨車下車時也自摔，差點摔進棺材裡。一旁群眾見狀伸手，大喊「保護總裁」，場面一度緊張。

警方展現強勢作為，將棺材抬回貨車上並查扣；張不滿大喊「我的棺材！」質疑警方「搶劫」他的財物。警方嚴正表示，是依社會秩序維護法查扣其棺材，張反而怪罪是員警害棺材掉落地面；警方要張去申訴，張動氣大罵「你要那個棺材嗎？」、「你要我送你！」

警方三度舉牌警告，並向張安樂告誡，張最後要求警方「將棺材轉送給蘇貞昌」，統促黨成員才陸續離去。警方說，一名彭姓統促黨成員無故攜帶一把展開長約廿五公分的折疊刀到場，警方發現後依法沒入。

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