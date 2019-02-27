兩岸論述》朱：三要 三中華 一基本態度

2019-02-27

〔記者林良昇、蘇永耀／台北報導〕國民黨主席吳敦義提出兩岸簽署和平協議，牽動黨內有意角逐總統大位者的兩岸論述表態。前新北市長朱立倫昨天表示，民眾關心的和平不是所謂的協議，真正的和平才是重點，朱並提出「三要、三中華、一基本態度」的兩岸論述，主要在創造和平；至於下一代怎麼走，由下一代解決。

朱立倫昨接受廣播節目專訪，會後受訪時表示，他的兩岸主張是「三要、三中華、一個基本態度」。「三要」是「要和平、要民主、要繁榮」，「三個中華」是「堅持中華民國自由民主的憲政體制」、「發揚中華文化的精髓特色」、「共創中華民族的繁榮經濟」，基本態度是「求同尊異」，從過去的「大家把差異放在一旁」，提升到尊重彼此不同。

他說，民眾關心的是和平而不是所謂的協議，真正的和平才是重點，他未來當選後透過「三要」、「三中華」 及「求同尊異基本態度」的兩岸政策，一定能帶給兩岸和平基礎。

對於中國領導人習近平今年初在「告台灣同胞書」四十週年談話後，如何重新思考九二共識？朱立倫認為，民進黨不要九二共識，但從沒有要什麼的答案，他的立場則是九二共識是基礎，兩岸「要和平、要民主、要繁榮」。

朱立倫表示，對台灣來講，要堅持中華民國自由民主的憲政體制，不要掛羊頭賣狗肉，也要對中華文化感到驕傲，發揚中華文化的精髓特色；民進黨每天喊台獨又不敢台獨，國民黨立場是不但反對台獨，有「三個中華」的主張，以中華民國一份子驕傲、以中華文化的傳承者驕傲、以中華民族一份子驕傲。

朱批走錯路 府：與台灣人立場不同

對於朱立倫接受媒體專訪時批評蔡英文總統走對抗錯路、挑起戰爭；總統府昨天反駁，捍衛主權不是對抗；很訝異也很遺憾朱立倫會說出與熱愛和平及民主自由台灣人截然不同的立場。

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