國民黨8附隨組織 黨產會已凍830億

2019-02-26

林峯正︰將依證據認定不當取得 陸續收歸國有

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會成立兩年半來，已先後認定中央投資公司、欣裕台公司、婦聯會、救國團、中影公司，及民族、民權、國家發展三基金會，為國民黨旗下八大附隨組織，共凍結八百卅多億元資產。黨產會主委林峯正受訪表示，後續將依證據認定不當取得，陸續將不當黨產收歸國有。

林峯正分析，國民黨在全台有二二八個各級黨部辦公室，大多數為黨營事業所有，一部分是黨中央自有，還有黨部主委宿舍，數量多到極不合理；反觀民進黨僅廿五個辦公室，其中九處租的，另外十六處為自有辦公室，購買時間在解嚴後，經費來自政治獻金、政黨補助款，與國民黨土地多從公家取得不一樣。

林強調，黨產會未來工作是將不當黨產移轉國有，不能說國民黨坐擁二二八個辦公室自有，其他小黨連租一個辦公室能力都沒有，「這哪是民主法治國家應有情況？政黨須落實公平競爭。」

國民黨12萬坪土地 賣到剩1萬坪

至於追討不當黨產的情況，林峯正表示，中投、欣裕台公司資產共二七二．八億元，百分之百為國民黨附隨組織，因公司只有國民黨一個股東，黨產會已認定股權為不當取得，正等待訴訟完畢後收歸國有；至於中投公司持有雙子星五百坪土地，也在黨產會控管當中。

林峯正提及，國民黨在民國八十三年登記法人時，名下有十二萬多坪土地，現在賣到只剩一萬多坪，許多被黨轉賣給黨營事業，國民黨再進而取得現金選舉，黨產會正在清查這一部分黨產。

「國民黨土地多從公家來的！」林峯正指出，國民黨登記之時持有那麼多土地，分別從國有、地方政府、國營事業取得，究竟為何能「取得」？透過什麼方法取得？都是黨產會現階段調查重點之一。

林峯正表示，黨產會已把國民黨重要的附隨組織，如中投、欣裕台、婦聯會、救國團、民族等三基金會等財產，全部凍結禁止處分，先不要再被亂花或轉到查不到的地方，第一階段先完成這些，至於帳列財產及不動產還在清查中。

他指出，關於黨產會第二階段要處理的，依黨產條例規定，須認定附隨組織財產是否不當取得；若為不當取得須收歸國有，會根據證據做成處分，因那些錢最早是由「國庫通黨庫」取得。

對於是否在明年五二○前處理完？他說，接下來對被認定為國民黨附隨組織的團體，將提出證據把財產認定為不當黨產，並進一步收歸國有。

國民黨八大附隨組織財產 處理進度表

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/