澳書籍提到習近平 中國禁印

2019-02-25

違禁清單一長串 不准中國廠商印刷 出版商被迫放棄出書

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國的思想審查無孔不入！澳洲媒體指出，有澳洲出版業者將印刷業務交付中國廠商，孰料中國國家廣播電視總局（廣電總局）要求，出版品內容必須遵守中方的審查規範，包括不得提及中國國家主席習近平，或採用不符中國共產黨世界觀的地圖，否則將被禁止在中國印刷。此舉使澳洲出版商高呼「無辜」，甚至被迫喊停出版計畫。

澳洲「時代報」（The Age）、「雪梨晨鋒報」取得的「違禁」關鍵詞清單顯示，六四事件、香港雨傘革命、西藏獨立運動、新疆維吾爾族民族主義、法輪功等政治議題，或毛澤東、習近平、中共中央政治局常委等政治人物，以及一一八名異議人士，如中國維權藝術家艾未未和二○一一年推動「中國茉莉花革命」的吳樂寶等人，均被視為「禁忌」。此類出版品將被「退貨」，不得在中國印刷。

近期加大審查力道

書籍內容若涉及主要宗教，或有關中國與外國領土爭議的地名，均被歸為「敏感項目」；前者的審核期為十到十五天，後者則可能長達三十天，批准後才能送印。色情出版品則被禁止，藝術性裸露或性行為的審核期約十天。中國印刷業界人士證實，這些印刷規範存在已久，但當局近幾個月突然加大審查力道，嚴審每一本書，「這已超出印刷業者的控制範圍，影響所有打算在中國印刷的企業。」

專攻旅遊指南、地圖的澳洲書商哈迪．葛蘭特（Hardie Grant Books）共同創辦人葛蘭特（Sandy Grant）表示，中方對地圖特別敏感，尤其是邊界必須符合中國主張，而非以國際法為準。例如，他們預定去年出版的一本兒童地圖集，疑似因為一張地圖單獨提及西藏，未能通過審查。由於在其他地方印刷的成本太高，書商最後不得不放棄出版，讓葛蘭特大嘆：「這本兒童地圖集是無辜的」。

澳洲學者克漢密爾頓講述中共滲透澳洲的書籍「無聲侵略：中國在澳大利亞的影響力」，一度在中方施壓下找不到出版商負責，最後才由葛蘭特出面，自行在澳洲印刷出版。對此，獲澳洲政治庇護的中國異議人士吳樂寶痛批，中國的思想審查愈發激進，妄想拓展至西方國家，尤其是擁有龐大華人人口的澳洲。中方之所以想要審查澳洲媒體和公眾，正是為了完全控制澳洲華人社群。

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