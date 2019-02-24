國民黨指扁也曾提和平協議 民進黨：沒有一中 主權不被矮化

2019-02-24

〔記者施曉光、蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議議題遭質疑，國民黨昨強調，李登輝、陳水扁兩位前總統時期都有相關主張，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。對此，民進黨反駁，民進黨的提議並非以一中為前提，目的在確保國家主權不被矮化，與國民黨的主張有本質上的差異。

陸委會：兩岸已有重大變化 須堅定民主防衛

陸委會則表示，兩岸情勢已有重大變化，中共戰略調整更具侵略性，朝野政黨必須堅定民主防衛。

國民黨昨指出，李登輝在八十五年二月廿三日舉行的記者會表示，兩岸目前首要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通及兩岸領導人互訪；陳水扁則是在九十三年二月三日的總統府記者會中，提出兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

對於行政院長蘇貞昌以英國當年跟納粹德國簽和平協議，最後卻換得二次大戰為例，國民黨反駁說，陳水扁當年提出兩岸協議時，也以歷史經驗為例，指因主權問題引發衝突的中東，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定，以此佐證和平協議的必要。希望蘇貞昌在發言前能先請教一下陳水扁，不要老是黨內互打、自相矛盾。

國民黨強調，李登輝、陳水扁都主張與對岸簽訂協定或協議，證明兩岸和平協議本就是長期以來藍綠都曾有的共同主張，民進黨人連日不斷的扭曲污衊，甚至誣指和平協議為投降協議等，只凸顯民進黨的兩套標準。

民進黨批國民黨魚目混珠 打和平協議泥巴仗

對此，民進黨發言人李晏榕反駁說，民進黨過去主張的「和平穩定互動架構協議」，並非以一中為前提，是基於兩岸主權對等，就如何維持兩岸和平穩定互動進行整體性、架構性的探討，目的在確保國家主權不被矮化，安全不受威脅。

李晏榕表示，國民黨倡議的是在「一中原則」下投降式的和平協議，只會淪為地方與中央的不對等關係。國民黨用魚目混珠的方式，打和平協議的泥巴仗，可謂不倫不類。

陸委會強調，中國領導人習近平在年初提出「一國兩制台灣方案」，要求台灣各政黨進行所謂的「民主協商」，就是要統戰分化台灣社會、消滅中華民國國家主權的統一協商。此一最新情境，已與過往的時空環境不同，國民黨不願面對現今的重大改變，而去計較過去的歷史敘事，根本毫無意義，也無法面對台灣當前的迫切危機。

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