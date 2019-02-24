立院召委 綠10席 在野6席

2019-02-24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院昨天進行八個常設委員會召委選舉，民進黨團獲得十席，國民黨團與親民黨團合作取得六席。其中有關酒駕以及兒虐等受社會關注法案都由司法及法制委員會主審，民進黨以人數優勢取得兩席召委。

立法院昨舉行召委選舉，朝野黨團都發出甲級動員。與上會期相比，民進黨團增加一席召委，國民黨加上親民黨團減少一席。加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅蟬聯教育及文化委員會召委。

召委當選名單包括：內政委員會召委為張宏陸（民）、林為洲（國）；外交及國防委員會為蔡適應（民）與王定宇（民）；經濟委員會為賴瑞隆（民）與孔文吉（國）；財政委員會為施義芳（民）與羅明才（國）；教育及文化委員會蔡培慧（民）與高金素梅；交通委員會為李昆澤（民）與陳雪生（國）；司法及法制委員會為段宜康（民）與周春米（民）；社福及衛環委員會是劉建國（民）與徐志榮（國）。

除外交國防和司法法制兩委員會由投票產生召委，其他都由推舉方式進行。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，這次召委分配上，看起來是一個九十分的安排，也是最佳結果，很感謝其他黨團的配合，希望未來在修法進度上，大家能在和諧狀況下進行。

國民黨團總召江啟臣說，在各黨團協調情況下，這次國民黨拿下六席次，但補選立委結果還沒有出來，導致在立法院能夠行使職權的立委只有三十二席。

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