二二八將至 政大蔣騎馬像遭鋸馬腳

2019-02-23

台大生 夜闖校園破壞

〔記者吳柏軒、邱俊福／台北報導〕台灣大學城鄉所研究生許哲榕與同夥昨凌晨一點多，摸黑闖入政治大學後門，將蔣介石騎馬銅像的馬隻左腳鋸斷；政大校方報警並提告毀損罪，呼籲尊重言論自由但不能苟同暴力。

政大提告︰不能苟同暴力

北市警文山一分局據報後，立即派員前往勘查了解，事後政大也提出毀損告訴，警方受理後，將約談相關涉案人到案說明，依法偵辦。

許哲榕表示，發起這次「二二八破除威權行動」，是盼社會正視威權歷史，重新對話，鋸銅像馬腳，是要從根部去除協助獨裁者的黨國體制與軍警特系統，呼籲社會走向轉型正義，讓台灣更民主自由，並聲稱「這僅是開端」。

昨有大學社團、獨派青年組織聲援許生，政大台社謝同學認為，威權影子在校內角落殘留，須嚴肅看待；獨立青年陣線成員黃綺瑀說，獨裁者透過銅像崇拜信仰活在人民心中，若不挑戰永遠無法轉型正義。

政大主任秘書何賴傑則表示，過去校內有兩座蔣介石銅像，已遷移一座，目前並無銅像討論議案；歡迎民主多元的意見表達，但已向警方提報毀損校園公物，追究責任；銅像將會修復，重申言論自由是基本人權，但對暴力手段行為不予苟同，希望社會各界和平理性的表達意見。

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