吳提議發消費券 彌補軍公教年金

2019-02-20

〔記者施曉光、陳昀、李欣芳／台北報導〕國民黨主席吳敦義近日多次提及明年重返執政後，要針對蔡政府已完成的軍公教年金改革重新檢討，他昨天在台北參加「指南宮」敬天祈福活動受訪時拋出新點子，指被砍掉的年金金額，可以用發放消費券的方式，來彌補退休軍公教。

蘇揆酸吳「為了選舉啦」

對此，行政院長蘇貞昌在立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時直言：「為了選舉啦！看能不能得到提名，沒關係，這是國民黨內部的競爭，大家先觀察！」

王定宇也說，前總統馬英九曾在二○一二年率行政院、立法院、考試院三位院長公開表示「年金改革今天不做，明天就會後悔！」當時的版本比去年通過的還嚴苛，吳敦義如今出此言，適當嗎？

吳敦義表示，民進黨政府對於退休軍公教警消人員的年金改革，既是違憲，也違反法律不溯既往的原則，最近有人建議如果年金改革之前的待遇不要全恢復，但被砍掉的部分政府可以用發放消費券的方式，同額補發給這些退休軍公教警消，透過使用消費券，可以促進經濟動能，這個意見應該值得蔡政府來思考。

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