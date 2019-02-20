王：不是沒主見 是不想介入紛爭

2019-02-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨總統選舉黨內初選機制爭議，積極備戰的前立法院長、國民黨立委王金平昨表示，不是他沒主見，不同意見的應該要互相尊重不一樣的聲音，只是一旦解釋，常被曲解為黨內又在內訌、鬥爭。他認為其實就是一種意見表達，卻被扭曲批評，所以他不想介入紛爭，完全尊重黨中央決定。

王金平認為，任何機制沒有一套是完美的，這一套有利於你，那一套有利於他；利於你的一定被罵、利於他的一樣被罵，這何必呢？所以黨中央決定的，他都接受。

「互相尊重不同聲音」

王金平昨傍晚前往高雄哈瑪星代天宮參拜，並發送時來運轉紅包，吸引大批民眾排隊領取，前立委林國正、羅世雄、高市議員蔡金晏、高市農會總幹事蕭漢俊等藍營人士到場致意。

對於高雄市長韓國瑜昨臨時取消許多公開行程，王金平指出，他實在是太累，行程太多且付出心力超過負荷，希望韓要為高雄、為國家多保重，因為他未來要做的事情還很多。

針對民進黨近期與韓國瑜交火，王金平認為韓國瑜所做的沒錯，只要沒違背兩岸人民關係條例所規定的政治規範；至於其他商業上的行為區域，就等於簽一個合約而已，當然可以。

王金平強調，中央應該照顧地方，地方也當然要遵守相關法規，這樣子大家互相尊重，應該共同為地方、全國謀求發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/